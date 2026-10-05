Grüne/Zorba: Hackerangriff in Dänemark ist ein Weckruf – Regierung muss handeln, bevor es Österreich trifft

Wien (OTS) -

Bei einem Hackerangriff auf das dänische Melderegister haben Unbekannte Namen, Adressen und Sozialversicherungsnummern von 8,8 Millionen Menschen erbeutet. Hineingekommen sind sie über den legalen Zugang eines dänischen Unternehmens. „Was in Dänemark passiert ist, kann jederzeit auch bei uns passieren. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis es auch in Österreich gröber kracht. Unsere Verwaltung, unsere Betriebe und unsere kritische Infrastruktur sind genauso im Visier. Die Regierung tut trotzdem so, als hätte das Thema Zeit“, warnt Süleyman Zorba, Digitalisierungssprecher der Grünen.

„Wir Grüne haben konkrete Vorschläge eingebracht. Eine nationale Sicherheits- und Aufklärungskampagne gegen Cyberkriminalität für Unternehmen und Bevölkerung und einen Plan, wie sich Österreich auf Angriffe durch autonome KI-Agenten vorbereitet. Die Regierungsparteien haben das vertagt oder abgelehnt. Eine ernsthafte Debatte hat es dazu nie gegeben“, kritisiert Zorba.

Die Grünen fordern, dass sich die Regierung bei der kritischen Infrastruktur und darüber hinaus grundsätzlich mit der Frage auseinandersetzt, wie Cybersicherheit im Zeitalter KI-getriebener Angriffe aussehen muss. Angriffe werden durch KI schneller, billiger und massenhaft skalierbar. Verwaltung, Unternehmen und Bevölkerung brauchen darauf eine umfassende Antwort. Die vertagten Anträge müssen im Ausschuss endlich ernsthaft behandelt werden.

„Cybersicherheit wird in Österreich immer erst dann ernst genommen, wenn schon etwas passiert ist. Dänemark zeigt, wie schnell die Daten eines ganzen Landes in falschen Händen landen. Ich erwarte mir, dass die Regierung unsere Vorschläge aufgreift und handelt, solange wir noch vorbeugen können“, fordert Zorba.