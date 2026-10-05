FPÖ – AVISO: Morgen Pressekonferenz mit Michael Schilchegger und Gerhard Kaniak

Wien (OTS) -

Hiermit laden wir die Kolleginnen und Kollegen der Medien zu folgendem Termin ein:

Dienstag, 06. Oktober 2026 | 11:00 Uhr

Pressekonferenz mit FPÖ-Verfassungssprecher NAbg. MMag. Dr. Michael Schilchegger sowie FPÖ-Gesundheitssprecher NAbg. Mag. Gerhard Kaniak.

Ort: FPÖ-Medienzentrum, Reichsratsstraße 7, 3. Stock (6. Liftstock), 1010 Wien

Thema: „Reformpartnerschaft ohne Reform – Der schwarz-rot-pinke Totalausfall!“

Ein organisatorischer Hinweis: Der Zutritt zum FPÖ-Medienzentrum ist frühestens 30 Minuten vor Beginn der Pressekonferenz möglich.

FPÖ-TV wird die Pressekonferenz via Livestream anbieten. Etwa 45 Minuten nach deren Ende steht die Komplettaufzeichnung (Cleanfeed) zur Verfügung – eine diesbezügliche Presseaussendung mit Download-Link wird nach der Pressekonferenz ausgesendet.