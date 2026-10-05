- 05.10.2026, 12:34:32
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FPÖ – AVISO: Morgen Pressekonferenz mit Michael Schilchegger und Gerhard Kaniak
Hiermit laden wir die Kolleginnen und Kollegen der Medien zu folgendem Termin ein:
Dienstag, 06. Oktober 2026 | 11:00 Uhr
Pressekonferenz mit FPÖ-Verfassungssprecher NAbg. MMag. Dr. Michael Schilchegger sowie FPÖ-Gesundheitssprecher NAbg. Mag. Gerhard Kaniak.
Ort: FPÖ-Medienzentrum, Reichsratsstraße 7, 3. Stock (6. Liftstock), 1010 Wien
Thema: „Reformpartnerschaft ohne Reform – Der schwarz-rot-pinke Totalausfall!“
Ein organisatorischer Hinweis: Der Zutritt zum FPÖ-Medienzentrum ist frühestens 30 Minuten vor Beginn der Pressekonferenz möglich.
FPÖ-TV wird die Pressekonferenz via Livestream anbieten. Etwa 45 Minuten nach deren Ende steht die Komplettaufzeichnung (Cleanfeed) zur Verfügung – eine diesbezügliche Presseaussendung mit Download-Link wird nach der Pressekonferenz ausgesendet.
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