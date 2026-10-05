Mode und Bekleidungstechnik: Berufswettbewerbe machen Können und Karrierechancen sichtbar

Wien (OTS) -

WorldSkills 2026 in Shanghai waren ein Event der Superlative - auch im Wettbewerb „Fashion Technology“, der heuer besonders hart umkämpft war. Gleich 31 der besten jungen Spitzenfachkräfte aus aller Welt, von Australien bis Vietnam, stellten sich der Konkurrenz. Mitten drinnen war Julia Kaufmann (18) aus Hart bei Graz.

Die junge Steirerin belohnt sich für ihre intensive Vorbereitung und großartige Leistung mit einer Medal for Excellence, die für überdurchschnittlich hohe Punktezahlen knapp hinter den Stockerlplätzen vergeben werden. Für Kaufmann ging ein persönlicher Traum in Erfüllung. Schon vor dem Bewerb hatte die talentierte Schneiderin ihre Erwartungen so formuliert: „Eine Medal for Excellence wäre ziemlich cool. Mein Ziel ist es, mein Bestes zu geben und am entscheidenden Tag sagen zu können: Ich habe alles gezeigt, was ich kann.“

Mit Julia freut sich auch die Bundesinnung Mode und Bekleidungstechnik in der WKÖ, die mit ihrem Engagement jungen Talenten die Teilnahme bei den prestigeträchtigen Berufswettbewerben ermöglicht. „Das hervorragende Abschneiden von Julia Kaufmann bei WorldSkills 2026 macht uns ganz besonders stolz. Herzlichen Glückwunsch, Julia - du hast es dir verdient! Und zugleich ist das auch großartige Werbung für unsere Branche, denn diese Medal for Excellence zeigt eindrucksvoll, welches Können und Engagement unser hochtalentierter Nachwuchs mitbringt“, sagt Bundesinnungsmeisterin KommR Mst.in Christine Schnöll. Die Bundesinnung unterstützte die Vorbereitung auf WorldSkills organisatorisch und finanziell, um das Berufsbild in der Öffentlichkeit sichtbar zu machen und junge Talente zu fördern.

Mit Erfahrung an Julias Seite

Schnöll bedankt sich auch bei Trainerin und Expertin Isabella Lindenbauer, die einen wesentlichen Anteil am Erfolg hat: Die selbstständige Damen- und Herrenkleidermacherin führt in Straßwalchen den Betrieb „Maßkleidung für Sie & Ihn“. Sie weiß aus eigener Erfahrung, was ein internationaler Berufswettbewerb verlangt: Lindenbauer war selbst Staatsmeisterin und Vizestaatsmeisterin in Mode-Technologie, gewann bei EuroSkills 2016 in Göteborg Bronze und erreichte bei WorldSkills 2017 in Abu Dhabi ebenfalls eine Medal for Excellence. Heute trainiert sie österreichische Teilnehmer:innen für EuroSkills und WorldSkills und ist auch als Expertin bei den internationalen Bewerben tätig.

„Eine gute Idee ist nur der Anfang. Danach muss jeder Arbeitsschritt so geplant sein, dass am Ende ein sauber verarbeitetes Stück vor uns liegt“, beschreibt Lindenbauer die Anforderungen. Auch ihre Arbeit als Expertin ist von zahlreichen Erfolgen begleitet: Unter ihrer Betreuung holten österreichische Mode-Technologie-Teilnehmerinnen unter anderem Gold bei EuroSkills 2021 und 2023, Silber bei EuroSkills 2025 sowie mehrere Medals for Excellence bei WorldSkills.

Vier Tage Höchstleistung in Mode-Technologie

In Shanghai war Julia Kaufmann über vier Wettbewerbstage voll gefordert. Im Bewerb Fashion Technology mussten die Teilnehmer Entwürfe entwickeln, technische Zeichnungen und Schnitte erstellen bzw. exakt umsetzen, Stoffe zuschneiden und Kleidungsstücke unter hohem Zeitdruck professionell fertigen. Auch Drapieren, präzise Verarbeitung und der sichere Umgang mit professionellen Maschinen gehörten zu den geforderten Kompetenzen. Insgesamt waren drei Kleidungsstücke zu fertigen; zusätzlich wurden Skizzieren und Drapieren geprüft. Vor dem Bewerb wusste Kaufmann nur, dass eine zentrale Aufgabe darin bestehen werde, für eine Kundin ein Outfit für deren 30. Geburtstag zu entwickeln und umzusetzen.

Nächste Wettbewerbe bereits im Blick

Jetzt ist bei der Bundesinnung der Blick bereits auf die nächsten Bewerbe gerichtet: EuroSkills 2027 findet von 22. bis 26. September in Düsseldorf statt, wo Mode-Technologie wieder als Teamberuf vertreten sein wird. Auch die nächsten AustrianSkills, die österreichischen Staatsmeisterschaften, sind für Herbst 2027 vorgesehen.

JuniorSkills: Starker Mode-Nachwuchs

Dass bereits die nächste Generation darauf brennt, ihr Können unter Beweis zu stellen, zeigte sich am 26. September bei den JuniorSkills 2026 der Mode und Bekleidungstechnik in der Berufsschule Fürstenfeld: Den Sieg holte Klara Kabst aus Wien, die ihre Ausbildung bei der Volkstheater Ges.m.b.Habsolviert; Zweite wurde Sophie Wenk aus Obertiefenbach (Tirol) mit dem Lehrbetrieb Sportalm GmbH, den dritten Platz sicherte sich Barbara Ferner aus Tamsweg (Salzburg) mit dem Lehrbetrieb Dagmar Moser. Organisiert wurde der Wettbewerb von der Landesinnung Burgenland unter Landesinnungsmeisterin KommR Mst.in Michaela Eckhardt.

Die Lehrlinge hatten sechs Stunden Zeit, eine Weste sowie eine Modellskizze anzufertigen. Ein Besuch des Lenzing-Faserwerks in Heiligenkreuz am Vortag bot zusätzliche Einblicke in die Herstellung moderner Fasern. Schnöll gratulierte allen Teilnehmer:innen und unterstrich die Bedeutung der laufenden beruflichen Weiterbildung. Zugleich dankte sie den Ausbildungsbetrieben und Eltern für ihre Unterstützung der jungen Fachkräfte. (PWK507/HSP)

Mehr Infos: JuniorSkills 2026 – Mode und Bekleidungstechnik - WKO

Fotos

Junior Skills 2026: Die Preisträgerinnen des Wettbewerbs – erster Platz: Klara Kabst, zweiter Platz: Sophia Wenk, dritter Platz: Barbara Ferner (© Bundesinnung Mode)

WorldSkills: Empfang von Team Austria in der WKÖ