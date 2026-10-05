  • 05.10.2026, 11:19:32
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„Woche des Kalenders“ 2026: Branchenaktion in 120 Papierfachhandelsgeschäften

8. – 17. Oktober: Im Rahmen der Woche des Kalenders gibt es bei jedem teilnehmenden Papierfachhändler ein attraktives Give-away

Wien (OTS) - 

„In der ‚Woche des Kalenders‘ präsentiert der österreichische Papierfachhandel sein attraktives Angebot: ein breit gefächertes Sortiment an Buch- und Bildkalendern sowie Beratung und Service“, umreißt der Obmann des Bundesgremiums des Papier- und Spielwarenhandels in der Wirtschaftskammer Österreich (WKÖ), Andreas Auer, das Ziel der Aktion. „Wer im Aktionszeitraum einen Buch- oder Bildkalender ersteht, erhält darüber hinaus ein Lesezeichen als Geschenk dazu.“

120 Papierfachhändler in ganz Österreich nehmen an der dreizehnten Ausgabe der jährlichen „Woche des Kalenders“ teil. Eine Liste der teilnehmenden Papierfachhändler gibt es auf https://www.papierundspiel.at.

Die Aktion findet in Kooperation mit den Sponsoren Korsch Verlag und Leykam Alpina statt und soll einen Anreiz zum Kalenderkauf bieten. „Zu Weihnachten und insbesondere zum Jahreswechsel sind Kalender gern gesehene, attraktive Geschenke. Auch in Zeiten von Digitalisierung sind Kalender in Papierform sehr beliebt. Der österreichische Papierfachhandel hat dazu ein umfangreiches Sortiment anzubieten“, so Branchensprecher Auer abschließend.

Die „Woche des Kalenders“ wird auch mit einer Präsenz bei Facebook promotet, und zwar auf https://www.facebook.com/wochedeskalenders/. (PWK506/DFS)

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