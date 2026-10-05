  • 05.10.2026, 10:30:02
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FPÖ – Berger: „Nach Druck – ÖVP-Ministerin Bauer nimmt Skandalfolder vom Netz“

Alleinerziehende brauchen Unterstützung statt Belehrungen

Wien (OTS) - 

Nach der scharfen öffentlichen Kritik hat ÖVP-Familienministerin Bauer den umstrittenen Folder für Alleinerziehende vom Netz genommen. FPÖ-Familiensprecherin Ricarda Berger sieht darin einen Erfolg: „Der Druck hat Wirkung gezeigt. Offenbar hat die Ministerin erkannt, dass dieser Folder nicht tragbar ist.“

Besonders kritisiert hatte Berger die Passage „Erste Hilfe bei Selbstmitleid“, in der Alleinerziehenden sinngemäß vorgeworfen werde, mit ihrem Schicksal zu hadern und sich selbst im Weg zu stehen. Auch flapsige Überschriften wie „Auge um Auge, Cent um Cent?“ zum Thema Kindesunterhalt sorgten für Empörung.

„Wer nach einer Trennung allein für Kinder, Haushalt und Beruf verantwortlich ist und mit finanziellen Sorgen kämpft, braucht Unterstützung und Respekt, keine Belehrungen über Selbstmitleid. Dass der Folder nun verschwunden ist, zeigt, wie berechtigt unsere Kritik war“, so Berger.

„Eine Regierung, die ständig mit immer neuen Pannen und Fehltritten auffällt, sollte vielleicht endlich besser kontrollieren lernen, was in ihren Ministerien publiziert wird – vor allem dann, wenn es um Menschen geht, die ohnehin zu den am stärksten Belasteten unserer Gesellschaft gehören. Die Leidtragenden dürfen nicht auch noch von ihrem eigenen Familienministerium vor den Kopf gestoßen werden“, so Berger.

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