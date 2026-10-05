  • 05.10.2026, 10:14:32
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AVISO: Medieneinladung zur NEOS-Bundesmitgliederversammlung in Linz. Samstag, 10.10., ab 10 Uhr

mit Reden von unter anderem Beate Meinl-Reisinger, Christoph Wiederkehr und Sepp Schellhorn.

Wien (OTS) - 

Am kommenden Samstag, dem 10. Oktober, halten NEOS ihre Bundesmitgliederversammlung in Linz ab. Beginn ist um 10:00 Uhr, Medieneinlass ist ab 9:15 Uhr.

Nach der Begrüßung durch den oberösterreichischen Landessprecher und Spitzenkandidaten für die Landtagswahl 2027, Felix Eypeltauer spricht NEOS-Vorsitzende und Außenministerin Beate Meinl-Reisinger über die aktuellen politischen Prioritäten und die nächsten NEOS-Reformschritte in der Bundesregierung. Alle Infos zur Mitgliederversammlung gibt es unter https://partei.neos.eu/mitgliederversammlung.

Achtung: Bitte beachten Sie, dass der Medien-Einlass zur Mitgliederversammlung nur nach vorheriger Akkreditierung unter [email protected] möglich ist. Da das Platzangebot beschränkt ist, bitten wir um rasche Anmeldung, Anmeldeschluss ist am Donnerstag, 8. Oktober 2026.

Medieneinladung zur NEOS-Bundesmitgliederversammlung



Datum: 10.10.2026, 10:00 Uhr


Art: Pressetermine


Ort: Design Center Linz


Europaplatz 1

4020 Linz


Österreich



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