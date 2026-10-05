AVISO: Aktion gegen schlechte Sozialhilfe und schlechtes Gesetz

Wien (OTS) -

Aktion mit Bausteinen für ein Sozialhilfegesetz, das hinsieht, wo viele wegschauen, das Menschen in den Blick nimmt, die so leicht übersehen werden, das die blinden Flecken der Debatte aufgreift. Die Armutskonferenz hat ein ausgearbeitetes Sozialhilfegesetz vorgelegt, das legistische Vorschläge für die vielen vergessenen und verschwiegenen Probleme in der Sozialhilfe bereitstellt. Die Soforthilfe funktioniert nicht, die Wohnkosten sind nicht tragbar, Härtefallregeln fehlen, Menschen mit Behinderungen wird ein selbstbestimmtes Leben verweigert, psychisch Erkrankte werden übersehen, gewaltbetroffene Frauen werden allein gelassen, Hilfestellung und Angebote von Amtswegen gibt es nicht, Entscheidungsfristen am Amt sind zu lange und es treten große Mängel im behördlichen Vollzug auf. Es muss immer darum gehen, die Armut zu bekämpfen, nicht die Armen!

Am Do, 8.Oktober

10.00 Uhr

Vor dem Sozialministerium,

Stubenring 1, 1010 Wien

Über Ihr Interesse würden wir uns sehr freuen.