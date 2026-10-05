  • 05.10.2026, 09:26:32
  • /
  • OTS0028

Ausnahmezustand Sommer: ÖH fordert Maßnahmen für Studieren bei Extremhitze

Die extreme Hitze im Sommer hat das Lernen an der Hochschule für viele unerträglich gemacht. Nun liegen Messergebnisse der ÖH vor.

Wien (OTS) - 

Für viele Studierende kam es während der Juni/Juli-Prüfungswoche in Hörsälen und Bibliotheken zu Sauna-ähnlichen Verhältnissen. Hitzewellen wie jene, die wir diesen Sommer erlebt haben, werden Jahr für Jahr häufiger. Wie auch an den Schulen macht die Hitze vor dem Hörsaal keinen Halt. Die ÖH hat im Juni/Juli Messergebnisse angestellt, nun wurden die Ergebnisse ausgewertet, die Spitzenreiter waren: Die BOKU mit Temperaturen von 33,9°C (gefühlte Temperatur 33°C), die Universität Wien mit 28,7°C (gefühlte Temperatur 32,6°C) und die JKU mit 34,7 °C (gefühlte Temperatur 37°C)

Messungen

Anm.: Bereits ab 23°C ist konzentriertes Lernen kaum mehr möglich. Ab einer gefühlten Temperatur von 30°C müssen Arbeitgeber_innen Kühlungsmaßnahmen setzen.

Das ÖH-Hitzeschutz-Maßnahmenpaket

Zur unmittelbaren Bewältigung der nächsten Hitzewelle fordert die ÖH:

  • Einführung einer Hitzeschwelle von 26°, ab welcher Präsenzlehre, Prüfungen und Pflichtübungen in kühlere Räume verlegt, verkürzt oder hybrid angeboten werden müssen. Bei Extremtemperaturen jenseits der 30° soll es auch zu Verschiebung oder Absagung von prüfungsimmanenten Lehrveranstaltungen kommen.
  • Aussetzung von Präsenz- / Anwesenheitspflichten an extremen Hitzetagen.
  • Trinkwasser- und Sonnencremestationen sowie sogenannte „Coole Zonen“ auf Campus-Geländen

Lang- bzw. mittelfristig ist der Schutz von Studierenden vor der Hitze für die ÖH nur durch ein konsequentes Hitzemanagement an den Hochschulen durchsetzbar. Dazu zählen etwa beschleunigte Sanierungsprogramme und eine Garantie für hitzeresistenten Wohnbau für Studierende.

Zuletzt möchte die Österreichische Hochschüler_innenschaft festhalten, dass Hitzeereignisse in diesem Ausmaß kein „Normal” sind: Sie sind die Manifestation jahrzehntelanger Verfehlungen im Klimaschutz. Auch angesichts des Hitzeschutz von Studierenden spricht sich die ÖH daher seit jeher für konsequenten Klima- und Umweltschutz seitens der Bundesregierung aus und übt in diesem Bereich Druck aus.

Rückfragen & Kontakt

Österreichische Hochschüler_innenschaft
Pepe Loibner
Telefon: +43 664 579 5776
E-Mail: [email protected]
Website: https://www.oeh.ac.at/presse/

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | NHO

Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel

ÖH - Österreichische Hochschüler_innenschaft

Rückfragen & Kontakt

Österreichische Hochschüler_innenschaft
Pepe Loibner
Telefon: +43 664 579 5776
E-Mail: [email protected]
Website: https://www.oeh.ac.at/presse/

So erreichen Sie uns

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310

APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234

Services

PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen


OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels

Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus

Bleiben Sie informiert

OTS-Mailabo
APA-Blog


Newsletter Abonnieren

Disclaimer

© 1997 - 2025 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright