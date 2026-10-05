FPÖ – Schnedlitz: „Bundeskanzler Stocker muss diese Chaos-Koalition sofort beenden!“

Wien (OTS) -

Das anhaltende Führungschaos der SPÖ und der gestern präsentierte Übergangskompromiss stießen heute bei FPÖ-Generalsekretär NAbg. Michael Schnedlitz auf deutliche Kritik. Dass die Sozialisten ihre eigene Handlungsfähigkeit von Unwägbarkeiten und parteiinternen Eitelkeiten abhängig machen, sei für Schnedlitz ein unhaltbarer Zustand für eine Koalitionspartei, der die gesamte Bundesregierung infiziere.

„Was sich in diesem roten Marxisten-Stadl abspielt, ist ein unwürdiges Schauspiel auf dem Rücken der österreichischen Steuerzahler. Die SPÖ missbraucht unsere Republik als Rehaklinik für gescheiterte linke Träumer und Sesselkleber. Ein Andreas Babler, der sich wie ein Hausbesetzer an seine Posten klammert, und ein Chaos, das seit gestern nur noch um einen Parteitag größer ist – diese Truppe ist nicht einmal in der Lage, einen Kleingartenverein zu führen, geschweige denn unser Österreich!“, kritisierte Schnedlitz.

Während die heimische Wirtschaft leide und die illegale Masseneinwanderung das Sozialsystem sprenge, sei die SPÖ ausschließlich mit ihrer eigenen Selbstzerfleischung beschäftigt. In dieser Verfassung sei die SPÖ als Regierungspartner absolut untragbar.

„ÖVP-Kanzler Stocker darf diesem Kasperltheater nicht länger tatenlos zuschauen, nur weil ihm sein eigener Kanzlersessel offenbar wichtiger ist als das Wohl unserer Heimat. Wer diese rote Chaos-Truppe weiter in der Regierung hält, macht sich mitschuldig an der Vernichtung unseres Wohlstands und unserer Sicherheit. Die ÖVP ist als Kanzlerpartei hauptverantwortlich und zieht ganz Österreich mit in den Abgrund. Die Volkspartei muss diesem Wahnsinn sofort ein Ende bereiten und den Stecker ziehen!“, forderte der FPÖ-Generalsekretär.

Für Schnedlitz gebe es nur einen einzigen Ausweg aus dieser blockierten Situation. „Die Österreicher haben genug von diesem Postengeschacher und diesen ständigen Koalitionsstreitereien. Diese Regierung ist ein Totalschaden. Es braucht jetzt den rot-weiß-roten Befreiungsschlag durch rasche Neuwahlen und einen freiheitlichen Volkskanzler, der endlich wieder für die eigene Bevölkerung arbeitet!“, so Schnedlitz abschließend.