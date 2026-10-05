  • 05.10.2026, 08:34:02
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  • OTS0014

Frist läuft aus: Noch bis 31. Oktober den Fahrtkostenzuschuss des Landes beantragen

Im Rahmen der Arbeitnehmerförderung (ANF) können Anträge für den Fahrtkostenzuschuss noch bis zum 31. Oktober bei der Arbeiterkammer Kärnten gestellt werden.

Kärnten (OTS) - 

Die steigenden Spritpreise machen das tägliche Pendeln für viele Beschäftigte zunehmend zur finanziellen Belastung. Gerade wer auf das Auto angewiesen ist und weite Strecken zum Arbeitsplatz zurücklegt, spürt die höheren Kosten bei jedem Arbeitsweg. Umso wichtiger sind Unterstützungen, die das Pendeln leistbarer machen. Eine davon ist der Fahrtkostenzuschuss des Landes, der von der Arbeiterkammer Kärnten administriert wird. Er richtet sich an Kärntner:innen mit geringem bis mittlerem Einkommen, die mehrmals pro Woche pendeln. Wer weniger als 30.000 Euro jährlich verdient und mehr als 30 Kilometer zur Arbeit fährt, bekommt das Kärntner Klimaticket zu 100 Prozent gefördert. Doch auch wer mit dem Auto fahren muss, kann den Fahrtkostenzuschuss beantragen. AK-Präsident Günther Goach betont: „Kärnten ist ein Pendlerland. Viele Menschen legen täglich lange Wege zurück und sie dürfen mit den steigenden Kosten nicht allein gelassen werden. Wir setzen uns dafür ein, Mobilität leistbar zu halten, egal ob jemand auf das Auto angewiesen ist oder mit Bus und Bahn fährt.“ Anträge für das Jahr 2025 können noch bis zum 31. Oktober gestellt werden.

75 Euro zusätzlich mit dem „Kärntner Sprit-Bonus“

Irene Hochstetter-Lackner, AK-Direktorin-Stellvertreterin und Vorsitzende des Arbeitnehmerförderungsbeirats, verweist auf den „Kärntner Sprit-Bonus“. Das Land unterstützt Pendler:innen einmalig mit 75 Euro zusätzlich: „Gerade für Menschen, die täglich auf ihr Auto angewiesen sind, zählt jeder Euro. Mit dem Sprit-Bonus kommt eine zusätzliche Unterstützung bei jenen an, die lange Wege zur Arbeit zurücklegen.“ Anspruch haben Arbeitnehmer:innen und Lehrlinge, die die Voraussetzungen für den Fahrtkostenzuschuss erfüllen, mit dem Privatfahrzeug pendeln und mindestens 30 Kilometer einfache Wegstrecke zurücklegen. Der Antrag kann bis 31. Dezember gestellt werden.

Alle Infos zum Fahrtkostenzuschuss und zum „Kärntner Sprit-Bonus“ gibt es auf der Website arbeitnehmerfoerderung.at oder telefonisch unter 050 477-4003.

Rückfragen & Kontakt

Mirela Nowak-Karijasevic

Arbeiterkammer Kärnten
Öffentlichkeitsarbeit

Bahnhofplatz 3
9021 Klagenfurt am Wörthersee

Telefon: 050 477-2409
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Website: https://kaernten.arbeiterkammer.at

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