KONSUM-Ente 2026: Abstimmung bis 09.10. möglich

Wien (OTS) -

Noch diese Woche, bis inklusive 09.10., haben Konsument:innen die Möglichkeit, über die KONSUM-Ente des Jahres 2026 abzustimmen. Der Verein für Konsumenteninformation (VKI) stellt fünf Produkte der Lebensmittelindustrie zur Wahl, die in diesem Jahr besonders den Unmut von Konsument:innen auf sich gezogen haben – etwa wegen Shrinkflation, verstecktem Alkohol oder einer Aufmachung, die mehr verspricht als das Produkt hält. Bisher haben mehr als 5500 Teilnehmer:innen über das „ärgerlichste Lebensmittel“ abgestimmt. Die Teilnahme an der Abstimmung zur KONSUM-Ente 2026 ist noch bis 09.10.2025 auf www.vki.at/ente26 möglich.

Folgende Produkte wurden vom VKI für die KONSUM-Ente 2026 nominiert (in alphabetischer Reihung):

Bardollini Pistachio Cookies – übergroße Verpackung: Wer den Karton der „Bardollini Pistachio Cookies“ öffnet, erblickt eine Plastiktasse mit vier Mulden. In den beiden inneren Kammern findet sich jeweils nur ein Keks, der anstelle eines zweiten Kekses auf einem „Podest“ thront.

Ferrero Fiesta – überraschende alkoholische Zutat: Beim „Ferrero Fiesta l'Originale“ ist der Alkoholzusatz (8,5 Prozent Likör) nur in der Zutatenliste auf der Rückseite ausgewiesen und am Geschmack erkennbar.

Neoh Crunch – übergroße Verpackung: Jeweils drei Riegel sind pro Karton in übergroßen Kunststoff-Einzelverpackungen verpackt. Erst wenn man die Riegel auspackt und sie neben den Karton legt, wird der deutliche Größenunterschied sichtbar.

Rama Margarine – Shrinkflation: Bereits zum zweiten Mal steht Rama Margarine zur Wahl. 2022 schrumpfte die Füllmenge von 500 auf 450 Gramm, seit dem Frühjahr 2026 sind es sogar nur noch 400 Gramm, bei einem deutlich höheren Preis. Die Verpackungsgröße hat sich hingegen seit damals nicht verändert.

Ruben’s Pistanziencreme – Skimpflation: Aus ursprünglich 45 Prozent Pistazienanteil sind 15 Prozent geworden – der Preis ist hingegen unverändert geblieben, ebenso die Produktaufmachung. Diese Vorgangsweise kann als Skimpflation bezeichnet werden und beschreibt die Reduktion einer wertgebenden Zutat, während der Preis gleich bleibt.

Mit der Wahl zur KONSUM-Ente soll nicht nur der Ärger von Konsument:innen sichtbar gemacht, sondern Anstoß für konkrete Verbesserungen gegeben werden. Die Bilanz kann sich sehen lassen: Rund jedes vierte im Lebensmittel-Check kritisierte Produkt wird schlussendlich abgeändert und im Interesse der Konsument:innen verbessert. Zuletzt konnten Verpackungsverkleinerungen bei gleichbleibender Füllmenge (Govinda Vegane Bio Pralinés), ein Verzicht auf zuvor eingesetzte Azofarbstoffe (Friends of Asia Frozen Dessert) oder Abänderungen bei Auslobungen und Produktnamen (Gewußt wie Bio Heidelbeer Sirup, dm Bio Früchtetee mit Waldfrüchten) erzielt werden.

SERVICE: Die Teilnahme an der Abstimmung zur KONSUM-Ente 2026 ist noch bis 09.10.2026 unter www.vki.at/ente26 möglich. Kostenloses Bildmaterial gibt es auf www.vki.at/Presse/PA-Ente-2026 zum Download.