FPÖ – Schedlitz: „Erst bei den Wahlversprechen, jetzt beim Kampf mit Zeiler: Immer mehr SPÖler fallen um“

Wien (OTS) -

Die Chaostage in der SPÖ gehen weiter – und das, obwohl Gerhard Zeiler derzeit nicht einmal im Land weilt. Während Zeiler von New York aus seine Parolen in den Medien platziert, herrscht in der SPÖ-Zentrale blankes Chaos: Ein „Konsenskandidat“ nach dem anderen nimmt sich aus dem Spiel und weicht der Verantwortung aus. FPÖ-Generalsekretär NAbg. Michael Schnedlitz: „Das kennen wir. Die SPÖ unter Babler hat den Senioren versprochen, die Pensionen nicht zu kürzen – und jetzt wurden sie schon mehrfach zur Kasse gebeten. Die Sozialversicherungsbeiträge wurden erhöht, ein E-Card-Gebühr und Selbstbehalte bei Krankentransporten eingeführt. Die SPÖ-geführte Stadt Wien hat auch noch die Seniorentarife beim Öffentlichen Verkehr ersatzlos gestrichen. Die SPÖ hat leider Routine im Umfallen.“

Nach Marterbauer gestern hat heute auch die SPÖ-Ministerin Holzleitner ausgeschlossen, für den Parteivorsitz zur Verfügung zu stehen. „Es ist traurig mitansehen zu müssen, wie sich eine ehemals staatstragende Partei von einem Teilzeit-Österreicher vor sich hertreiben lässt. Die Lage ist aber selbst verschuldet: Hätte die SPÖ nicht zugunsten von Posten ihre Ideale aufgegeben und ihre Versprechen gebrochen, wäre sie in den Umfragen auch nicht bei 15 Prozent. Politik an der Seite der Menschen zahlt sich immer aus – das zeigt die FPÖ mit Herbert Kickl an der Spitze“, verweist Schnedlitz auf aktuelle Umfragen.

Für den FPÖ-Generalsekretär steht fest: „Die SPÖ muss ihre Chaostage beenden. Eine Partei in diesem Zustand, die nur mit sich selbst beschäftigt ist, kann nicht Teil der österreichischen Bundesregierung sein. Würde der SPÖ die Lage des Landes am Herzen liegen, müsste sie die Regierung in der Sekunde auflösen und in Neuwahlen gehen.“