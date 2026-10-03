Knödelfest in St. Johann: Finanzpolizei kontrolliert Gastronomiebetriebe

Wien (OTS) -

Das Knödelfest in St. Johann zog heuer rund 13.000 Besucherinnen und Besucher an. Im Rahmen der Veranstaltung führte das Amt für Betrugsbekämpfung, Bereich Finanzpolizei, Kontrollen bei den teilnehmenden Gastronomiebetrieben durch.

Sieben Finanzpolizistinnen und Finanzpolizisten kontrollierten am Samstag stichprobenartig die Einhaltung der gesetzlichen Bestimmungen. Ein Schwerpunkt lag auf der ordnungsgemäßen Anmeldung der beschäftigten Dienstnehmerinnen und Dienstnehmer zur Sozialversicherung.

„Große Veranstaltungen sollen Unterhaltung bieten und für alle eine gute gemeinsame Zeit ermöglichen. Sie müssen aber auch fair für alle ablaufen. Und das bedeutet, dass sich alle an die Regeln halten müssen. Daher gilt natürlich auch hier unser Motto: Null Toleranz für Steuer- und Abgabenbetrug. Das ist im Interesse der Gerechtigkeit und aller Steuerehrlichen“, sagt Finanzminister Markus Marterbauer.

Insgesamt wurden neun der 20 vor Ort tätigen Gastronomiebetriebe kontrolliert. Dabei traf die Finanzpolizei 64 Dienstnehmerinnen und Dienstnehmer bei der Arbeit an. Bei 17 Personen lag keine ordnungsgemäße Anmeldung zur Sozialversicherung vor. Das entspricht mehr als einem Viertel der kontrollierten Beschäftigten.

Gegen die Verantwortlichen werden Anzeigen an die zuständige Bezirksverwaltungsbehörde erstattet. Nach derzeitiger Einschätzung ist mit Strafen in einer Gesamthöhe von rund 20.000 Euro zu rechnen.

Im Zuge weiterer finanzpolizeilicher Steueraufsichtsmaßnahmen wird zudem überprüft, ob die im Zusammenhang mit dem Fest erzielten Umsätze ordnungsgemäß erfasst und versteuert wurden.

Die Kontrollen der Finanzpolizei dienen der Einhaltung der gesetzlichen Bestimmungen bei Veranstaltungen und dem Schutz jener Unternehmen, die ihre Beschäftigten ordnungsgemäß anmelden und ihren steuerlichen sowie sozialversicherungsrechtlichen Verpflichtungen nachkommen.