Wien (OTS) -

Wir widerrufen die Behauptungen, die Umweltschutzorganisation GLOBAL 2000 habe bei der Auswertung von Verkaufszahlen in Österreich eingesetzter Pestizidwirkstoffe auch den für die Lagerhaltung bestimmten Wirkstoff Kohlendioxid (Inertgas) berücksichtigt, der nicht am Feld ausgebracht werden könne, als unwahr.

IndustrieGruppe Pflanzenschutz (IGP)