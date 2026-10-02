AVISO: Digitalisierungsstaatssekretär Pröll lädt zum Public AI Hackathon 2.0 in die AI Factory Austria

Wien (OTS) -

Beim zweiten Public AI Hackathon entwickeln Start-ups und Studierende gemeinsam mit der öffentlichen Verwaltung in der AI Factory Austria binnen 48 Stunden konkrete KI-Lösungen für reale Anwendungsfälle – mit direktem Nutzen für Verwaltung sowie Bürgerinnen und Bürger und getragen vom nationalen KI-Ökosystem.

Am Dienstag, den 6. Oktober 2026, um 10:30 Uhr besteht für Medienschaffende die Möglichkeit für Foto- und Filmaufnahmen während des Hackathons. Im Anschluss steht Digitalisierungsstaatssekretär Alexander Pröll für O-Töne zur Verfügung.

Termine für Medien:

10:30 Uhr

Public AI Hackathon 2.0

FOTO- und FILMTERMIN

anschl.

Möglichkeit zur Aufnahme von O-Tönen (bitte bei Bedarf Tonangeln mitnehmen)

Ort: AI-Factory Austria AI:AT, Karl-Farkas-Gasse 22, 1030 Wien (Medieneinlass ab 10:00 Uhr)

Wie üblich wird das Bundeskanzleramt Bilder über seinen Fotoservice unter fotoservice.bundeskanzleramt.at anbieten.

HINWEISE ZUR MEDIENTEILNAHME

Bitte weisen Sie beim Betreten Ihre Zutrittsberechtigung vor (Dauerzutrittskarte Bundeskanzleramt, gültiger Presseausweis oder aktuelles Akkreditiv der Redaktion).