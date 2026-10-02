- 02.10.2026, 12:51:33
- /
- OTS0107
FPÖ – Tschank: „Genossenschaftswohnungen müssen leistbar bleiben!“
Freiheitliches Nein zur Mietenexplosion im sozialen Wohnbau
„Der gemeinnützige Wohnbau muss weiterhin ein Ort der Sicherheit für seine unzähligen Bewohner bleiben. Dramatische Mietensteigerungen – mit denen insbesondere die NEOS offenbar liebäugeln – sind besonders hier kategorisch abzulehnen“, so kommentierte heute FPÖ-NAbg. Dr. Markus Tschank Medienberichte zu den wohnrechtlichen Verhandlungen der Bundesregierung.
„Wir Freiheitliche bekennen uns klar zum System der Wohnungsgemeinnützigkeit. Offenbar betreiben allerdings ÖVP, SPÖ und besonders die NEOS deren faktische Abschaffung: Denn nichts anderes wäre eine Mietenexplosion in 270.000 genossenschaftlichen Mietwohnungen, wie Verhandler bzw. Experten der NEOS sie bereits offiziell thematisieren“, forderte Tschank wohnpolitische Verantwortung ein und weiter: „Zahllose Menschen können sich das tägliche Leben nicht mehr leisten – und diese Bundesregierung legt die Axt an den sozialen Wohnbau!“
„Wir Freiheitliche werden insbesondere SPÖ-Wohnminister Andreas Babler nicht aus seiner Verantwortung entlassen“, kündigte Tschank eine parlamentarische Anfrage an.
Rückfragen & Kontakt
Freiheitlicher Parlamentsklub
Telefon: 01/ 40 110 - 7012
E-Mail: [email protected]
OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | FPK