  • 02.10.2026, 12:51:33
  • /
  • OTS0107

FPÖ – Tschank: „Genossenschaftswohnungen müssen leistbar bleiben!“

Freiheitliches Nein zur Mietenexplosion im sozialen Wohnbau

Wien (OTS) - 

„Der gemeinnützige Wohnbau muss weiterhin ein Ort der Sicherheit für seine unzähligen Bewohner bleiben. Dramatische Mietensteigerungen – mit denen insbesondere die NEOS offenbar liebäugeln – sind besonders hier kategorisch abzulehnen“, so kommentierte heute FPÖ-NAbg. Dr. Markus Tschank Medienberichte zu den wohnrechtlichen Verhandlungen der Bundesregierung.

„Wir Freiheitliche bekennen uns klar zum System der Wohnungsgemeinnützigkeit. Offenbar betreiben allerdings ÖVP, SPÖ und besonders die NEOS deren faktische Abschaffung: Denn nichts anderes wäre eine Mietenexplosion in 270.000 genossenschaftlichen Mietwohnungen, wie Verhandler bzw. Experten der NEOS sie bereits offiziell thematisieren“, forderte Tschank wohnpolitische Verantwortung ein und weiter: „Zahllose Menschen können sich das tägliche Leben nicht mehr leisten – und diese Bundesregierung legt die Axt an den sozialen Wohnbau!“

„Wir Freiheitliche werden insbesondere SPÖ-Wohnminister Andreas Babler nicht aus seiner Verantwortung entlassen“, kündigte Tschank eine parlamentarische Anfrage an.

Rückfragen & Kontakt

Freiheitlicher Parlamentsklub
Telefon: 01/ 40 110 - 7012
E-Mail: [email protected]

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | FPK

Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel

Freiheitlicher Parlamentsklub - FPÖ

Rückfragen & Kontakt

Freiheitlicher Parlamentsklub
Telefon: 01/ 40 110 - 7012
E-Mail: [email protected]

So erreichen Sie uns

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310

APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234

Services

PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen


OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels

Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus

Bleiben Sie informiert

OTS-Mailabo
APA-Blog


Newsletter Abonnieren

Disclaimer

© 1997 - 2025 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright