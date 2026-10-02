FPÖ – Tschank: „Genossenschaftswohnungen müssen leistbar bleiben!“

Wien (OTS) -

„Der gemeinnützige Wohnbau muss weiterhin ein Ort der Sicherheit für seine unzähligen Bewohner bleiben. Dramatische Mietensteigerungen – mit denen insbesondere die NEOS offenbar liebäugeln – sind besonders hier kategorisch abzulehnen“, so kommentierte heute FPÖ-NAbg. Dr. Markus Tschank Medienberichte zu den wohnrechtlichen Verhandlungen der Bundesregierung.

„Wir Freiheitliche bekennen uns klar zum System der Wohnungsgemeinnützigkeit. Offenbar betreiben allerdings ÖVP, SPÖ und besonders die NEOS deren faktische Abschaffung: Denn nichts anderes wäre eine Mietenexplosion in 270.000 genossenschaftlichen Mietwohnungen, wie Verhandler bzw. Experten der NEOS sie bereits offiziell thematisieren“, forderte Tschank wohnpolitische Verantwortung ein und weiter: „Zahllose Menschen können sich das tägliche Leben nicht mehr leisten – und diese Bundesregierung legt die Axt an den sozialen Wohnbau!“

„Wir Freiheitliche werden insbesondere SPÖ-Wohnminister Andreas Babler nicht aus seiner Verantwortung entlassen“, kündigte Tschank eine parlamentarische Anfrage an.