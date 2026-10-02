Erfolgreicher Start für den neuen Master Creative and Human-Centered Technology an der FH Technikum Wien

Wien (OTS) -

Mitte September starteten an der FH Technikum Wien die regulären Lehrveranstaltungen im neu konzipierten Master-Studiengang Creative and Human-Centered Technology. Das Team durfte 39 neue Master-Studierende zum Studienauftakt am Campus willkommen heißen. Der Studienstart markiert den erfolgreichen Abschluss eines intensiven, 18-monatigen Transformationsprozesses.



Evolution mit Weitblick: Von Game Engineering zur Schnittstelle Mensch & Technologie



Der Studiengang blickt auf eine dynamische Geschichte zurück: Gestartet als Pionier im Bereich Game Engineering, folgte später die Ausrichtung auf AI Engineering. Nun schlägt das Curriculum das nächste Kapitel auf: Creative and Human-Centered Technology rückt den Menschen, kreative Technologien und zukunftsträchtige Schnittstellen zwischen Technologie, Gestaltung und Gesellschaft ins Zentrum. Nach intensiver Vorbereitung wurde die Neuausrichtung im Mai 2026 von der Agentur für Qualitätssicherung und Akkreditierung Austria (AQ Austria) offiziell beschlossen.



In den vergangenen Wochen haben interne Lehrende sowie externe Lektor*innen mit viel Herzblut und Engagement die konkreten Lehrveranstaltungen des ersten Semesters ausgearbeitet – praxisnah, interdisziplinär und am Puls der Zeit.



Enorme Fächervielfalt, überregionale Vernetzung und fast 50 % Frauenquote



Besonders spannend ist der Blick auf die Zusammensetzung der ersten Kohorte: Die 39 Studierenden spiegeln den interdisziplinären Anspruch des Studiums ideal wider. Ihre Vorbildung reicht von klassischer Informatik, AI und Software Engineering über Medientechnik, Game Technologies und Creative Computing bis hin zu Grafikdesign, Wirtschaftsinformatik und Ingenieurpsychologie bzw. Kognitionswissenschaften.



Ebenso bunt ist die geografische Herkunft: Neben Absolvent*innen der FH Technikum Wien und weiterer Wiener Universitäten und Fachhochschulen finden sich Studierende aus ganz Österreich sowie von Hochschulen aus Deutschland und den Niederlanden im Jahrgang wieder.



Abgerundet wird dieser facettenreiche Jahrgang durch eine Quote, die für ein technisches Master-Studium außergewöhnlich ist: Das Geschlechterverhältnis liegt bei fast 50 Prozent.



„Wir freuen uns sehr über den gelungenen Start und das große Vertrauen der Studierenden. Dass wir in einem technischen Masterstudium einen Frauenanteil von fast 50 Prozent verzeichnen dürfen, ist alles andere als selbstverständlich und für uns eine ganz besondere Bestätigung unserer Ausrichtung. Wir blicken mit großer Vorfreude auf die gemeinsame Zeit und die Projekte, die entstehen werden“, so Benedikt Salzbrunn, Studiengangsleiter (interim.) des Master-Studiengangs Creative and Human-Centered Technology.



Mit dem offiziellen Vorlesungsstart ging es für die 39 Studierenden direkt in die Praxis – begleitet von einem engagierten Team aus Wissenschaft und Industrie.



Weiterführende Informationen:



Master-Studiengang Creative and Human-Centered Technology



Bild vom Studienstart, Master Creative and Human-Centered Technology:

https://cloud.technikum-wien.at/s/xR6GbWXfpFqDcbT



Druckfähiges Bildmaterial zur FH Technikum Wien:

https://cloud.technikum-wien.at/s/WdHJJsCS7MWo5Df

Fotocredit: FH Technikum Wien



Über die FH Technikum Wien



Die FH Technikum Wien ist Österreichs Fachhochschule für Technik und Digitalisierung. Seit ihrer Gründung im Jahr 1994 hat sie rund 19.000 Absolvent*innen hervorgebracht. Aktuell werden mehr als 4.700 Studierende, davon über 1.000 Frauen, in mehr als 30 Bachelor- und Master-Studiengängen zu Spitzenkräften für die Wirtschaft ausgebildet. Die Studiengänge werden in Tages-, Abendform oder dual angeboten. Das Studienangebot ist wissenschaftlich fundiert und gleichzeitig praxisnah. Neben einer qualitativ hochwertigen technischen Ausbildung wird auch großer Wert auf wirtschaftliche und persönlichkeitsbildende Fächer gelegt. Sehr gute Kontakte zu und Kooperationen mit Wirtschaft und Industrie eröffnen den Studierenden bzw. Absolvent*innen beste Karrierechancen. Sowohl in der Lehre als auch in der Forschung steht die Verzahnung von Theorie und Praxis an oberster Stelle. Die FH Technikum Wien ist Netzwerkpartner des FEEI – Fachverband der Elektro- und Elektronikindustrie und Mitglied im Bündnis Nachhaltige Hochschulen.



Die FH Technikum Wien ist Netzwerkpartner des FEEI – Fachverband der Elektro- und Elektronikindustrie und Mitglied im Bündnis Nachhaltige Hochschulen.

Weitere Informationen: www.technikum-wien.at



Rückfragen & Kontakt:



FH Technikum Wien

Benedikt Salzbrunn, MSc

Interim. Studiengangsleiter Master Creative and Human-Centered Technology

Telefon: +43 1 333 40 77 - 2875

E-Mail: [email protected]