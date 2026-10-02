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AVISO: Dienstag, 6.10., 10:00 Uhr – Pressekonferenz „Österreichs Steuerfluchtwege“ mit Gewessler
Die Grünen laden zu einer Pressekonferenz mit Klubobfrau Leonore Gewessler vor die Wiener Wirtschaftskammer ein. Thema sind Österreichs wichtigste Steuerfluchtwege und die grünen Forderungen nach mehr Gerechtigkeit im Steuersystem.
Ort: Vor der Wiener WKO, Straße der Wirtschaft 1, 1020 Wien
Zeit: Dienstag, 06.10.2026, 10:00 Uhr
Die Vertreter:innen der Medien sind herzlich eingeladen. Wir bitten um Anmeldung unter [email protected].
Pressekonferenz „Österreichs Steuerfluchtwege“ mit Gewessler
Die Grünen laden zu einer Pressekonferenz mit Klubobfrau Leonore Gewessler vor die Wiener Wirtschaftskammer ein. Thema sind Österreichs wichtigste Steuerfluchtwege und die grünen Forderungen nach mehr Gerechtigkeit im Steuersystem.
Datum: 06.10.2026, 10:00 Uhr
Art: Pressetermine
Ort: Vor der Wiener Wirtschaftskammer
Straße der Wirtschaft 1
1020 Wien
Österreich
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E-Mail: [email protected]
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