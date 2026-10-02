AVISO: Dienstag, 6.10., 10:00 Uhr – Pressekonferenz „Österreichs Steuerfluchtwege“ mit Gewessler

Wien (OTS) -

Die Grünen laden zu einer Pressekonferenz mit Klubobfrau Leonore Gewessler vor die Wiener Wirtschaftskammer ein. Thema sind Österreichs wichtigste Steuerfluchtwege und die grünen Forderungen nach mehr Gerechtigkeit im Steuersystem.

Ort: Vor der Wiener WKO, Straße der Wirtschaft 1, 1020 Wien

Zeit: Dienstag, 06.10.2026, 10:00 Uhr

Die Vertreter:innen der Medien sind herzlich eingeladen. Wir bitten um Anmeldung unter [email protected].

Pressekonferenz „Österreichs Steuerfluchtwege“ mit Gewessler

Die Grünen laden zu einer Pressekonferenz mit Klubobfrau Leonore Gewessler vor die Wiener Wirtschaftskammer ein. Thema sind Österreichs wichtigste Steuerfluchtwege und die grünen Forderungen nach mehr Gerechtigkeit im Steuersystem.

Datum: 06.10.2026, 10:00 Uhr

Art: Pressetermine

Ort: Vor der Wiener Wirtschaftskammer

Straße der Wirtschaft 1

1020 Wien

Österreich