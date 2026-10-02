Inflation – SPÖ-Finanzsprecher Krainer: „Kampf gegen die Teuerung ist und bleibt eine der wichtigsten Aufgaben der Regierung“

Wien (OTS) -

Heute hat die Statistik Austria ihre Schnellschätzung für die Inflation (VPI) im September veröffentlicht. Die Preise sind demnach im Vergleich zum September des Vorjahrs um 3,6 Prozent gestiegen. „Ein Drittel von den 3,6 Prozent ist direkt dem FPÖ-Freund Trump zuzurechnen“, sagt SPÖ-Finanzsprecher Jan Krainer. Krainer betont, dass „der Kampf gegen die Teuerung eine der wichtigsten Aufgaben der Regierung ist und auch weiterhin sein wird“. ****

Die Maßnahmen der Regierung – Spritpreisbremse, Mietpreisbremse, Sozialtarif Strom, Industriestrompreis, Halbierung der Mehrwertsteuer auf Grundnahrungsmittel u.v.m. – haben die Inflationsrate signifikant gedämpft, und zwar, nach der Einschätzung der AK, um 0,6 bis 0,7 Prozentpunkte. Die neue Spritpreisbremse, die seit gestern in Kraft ist, wird nach Einschätzung des IHS die Inflationsrate im Oktober um 0,2 Prozentpunkte senken.

Österreichs Inflation deutlich unter dem Durchschnitt der Eurozone

„Der Unterschied zwischen einer Regierung mit SPÖ und der Vorgängerregierung ist: Österreich war damals das Land mit der höchsten Inflation in Westeuropa. Heute gehören wir in der Eurozone zu den Ländern mit der niedrigsten Inflation“, so Krainer.

Dazu die Daten von der EU-Statistikbehörde Eurostat für den September: Der Wert ist der EU-weit harmonisierte Verbraucherpreisindex HVPI und weicht, wegen etwas unterschiedlicher Gewichtung einzelner Waren, etwas vom VPI ab. Der HVPI liegt in Österreich bei 3,5 Prozent für den September. Der Durchschnitt der Eurostaaten liegt bei 3,8 Prozent. Von den 21 Euro-Ländern haben 13 eine höhere Inflationsrate als Österreich.

Hier der Link zu Eurostat – HVPI im September:

https://ec.europa.eu/eurostat/en/web/products-euro-indicators/w/2-02102026-ap

(Schluss) wf/bj