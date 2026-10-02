  • 02.10.2026, 10:44:02
  • /
  • OTS0060

SPÖ-Köllner: DZM-Nachbesserungen „können nur ein Anfang sein“

Rückmeldungen der Dienststellen müssen gemeinsam mit der Personalvertretung diskutiert werden

Wien (OTS) - 

Die SPÖ begrüßt die ersten Korrekturen beim neuen Dienstzeit-Management für die Polizei, fordert aber weitere Nachbesserungen unter Einbindung der Personalvertretung. „Unsere Kritik am neuen Dienstzeit-Management kam nicht von ungefähr: Von Anfang an haben wir auf konkrete Schwachstellen und die Bedenken aus den Dienststellen hingewiesen. Es ist gut, dass Innenminister Karner jetzt erste Punkte korrigiert und nachbessert. Das kann aber nur ein Anfang sein“, so SPÖ-Sicherheitssprecher Maximilian Köllner. ****

„Jetzt müssen alle Rückmeldungen aus den Dienststellen auf den Tisch und gemeinsam mit der Personalvertretung diskutiert werden. Eine Reform darf unsere Sicherheit nicht gefährden. Denn nur ausreichend Polizistinnen und Polizisten auf der Straße können die Sicherheit der Bevölkerung gewährleisten“, so der Abgeordnete.

Köllner betont: „Wir setzen uns von Beginn an gemeinsam mit den Polizistinnen und Polizisten für bessere Arbeitsbedingungen und mehr Personal ein.“ (Schluss) mf/bj

Rückfragen & Kontakt

SPÖ-Parlamentsklub
Telefon: 01/40110-3570
E-Mail: [email protected]
Website: https://klub.spoe.at

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | SPK

Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel

SPÖ-Parlamentsklub

Rückfragen & Kontakt

SPÖ-Parlamentsklub
Telefon: 01/40110-3570
E-Mail: [email protected]
Website: https://klub.spoe.at

So erreichen Sie uns

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310

APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234

Services

PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen


OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels

Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus

Bleiben Sie informiert

OTS-Mailabo
APA-Blog


Newsletter Abonnieren

Disclaimer

© 1997 - 2025 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright