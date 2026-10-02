SPÖ-Köllner: DZM-Nachbesserungen „können nur ein Anfang sein“

Wien (OTS) -

Die SPÖ begrüßt die ersten Korrekturen beim neuen Dienstzeit-Management für die Polizei, fordert aber weitere Nachbesserungen unter Einbindung der Personalvertretung. „Unsere Kritik am neuen Dienstzeit-Management kam nicht von ungefähr: Von Anfang an haben wir auf konkrete Schwachstellen und die Bedenken aus den Dienststellen hingewiesen. Es ist gut, dass Innenminister Karner jetzt erste Punkte korrigiert und nachbessert. Das kann aber nur ein Anfang sein“, so SPÖ-Sicherheitssprecher Maximilian Köllner. ****

„Jetzt müssen alle Rückmeldungen aus den Dienststellen auf den Tisch und gemeinsam mit der Personalvertretung diskutiert werden. Eine Reform darf unsere Sicherheit nicht gefährden. Denn nur ausreichend Polizistinnen und Polizisten auf der Straße können die Sicherheit der Bevölkerung gewährleisten“, so der Abgeordnete.

Köllner betont: „Wir setzen uns von Beginn an gemeinsam mit den Polizistinnen und Polizisten für bessere Arbeitsbedingungen und mehr Personal ein.“ (Schluss) mf/bj