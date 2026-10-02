FPÖ – Schnedlitz fordert doppelte Entlastung für die Österreicher: „Paketsteuer zurücknehmen – Regierung zurücktreten!“

Wien (OTS) -

„Während die teuerste Regierung aller Zeiten das Geld mit beiden Händen aus dem Fenster wirft, schnallt sie den Gürtel bei der Bevölkerung immer enger. Das hat nun ein Maß erreicht, bei dem die rote Linie längst überschritten ist“, erklärte FPÖ-Generalsekretär NAbg. Michael Schnedlitz.

„Die Menschen erwarten sich zu Recht, dass mit ihrem Steuergeld sorgfältig umgegangen wird. Wenn der Staat zwar Sparsamkeit verspricht, aber ausschließlich neue Belastungen schafft, bleibt bei vielen Bürgern der Umstand, dass ihnen am Ende kaum etwas bleibt. Unter diese Entwicklung muss endlich ein Schlussstrich gezogen werden“, so Schnedlitz.

Er forderte die Koalition aus ÖVP, SPÖ und NEOS auf, das Paketsteuergesetz zurückzunehmen. Sollte die Bundesregierung an ihrem Kurs festhalten, bekräftigte Schnedlitz die Rücktrittsforderung.

„Doppelte Entlastung heißt für uns: Paketsteuer zurücknehmen und Regierung zurücktreten. Österreich braucht eine Politik, die ihre Ausgaben überprüft, klare Prioritäten setzt und die Bevölkerung nicht mit immer neuen Abgaben belastet“, so Schnedlitz.