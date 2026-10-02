FPÖ – Deimek: „SPÖ-Verkehrsminister Hanke darf bei drohendem Job-Kahlschlag am Flughafen Wien nicht wegschauen!“

Wien (OTS) -

Während der bisherige Bodenabfertiger AAS vor der Übergabe bereits erste Kündigungen ausspricht, gebe es vom Nachfolgeunternehmen Joint Sky Services noch immer keine rechtsverbindliche Zusage zur Übernahme. „SPÖ-Verkehrsminister Hanke darf hier nicht den Kopf in den Sand stecken. Hunderte Mitarbeiter bangen um ihren Arbeitsplatz und mit ihnen ihre Familien. Das darf ihm nicht gleichgültig sein, er muss hier sofort ein Machtwort sprechen und für Klarheit sorgen! Es droht nämlich, wie kolportiert wird, auch die Übernahme durch einen ausländischen Anbieter. Das würde die Arbeitsplätze akut gefährden und wäre ein schwerer Schlag nicht nur für den Flughafen Wien, sondern überhaupt für den Wirtschaftsstandort Österreich“, forderte heute FPÖ-NAbg. Dipl.-Ing. Gerhard Deimek den Minister zum Handeln auf, um auch die Wahrung aller Ansprüche der Mitarbeiter zu wahren.

Der Flughafen Wien sei eine „Visitenkarte für unser Land und ein zentraler Wirtschaftsmotor“. Wenn dort eine derart wichtige Übergabe in Unsicherheit über die Bühne gehe und die Politik tatenlos zusehe, wäre das ein weiterer Beweis für die Unfähigkeit dieser Regierung. „Die Zeche zahlen am Ende auch die Passagiere. Als Verkehrsminister muss Hanke sofort zum Telefon greifen und die Verantwortlichen von AAS, Joint Sky Services sowie die engagierte Personalvertretung an einen Tisch holen. Es kann nicht sein, dass ein Minister zusieht, wie österreichische Arbeitnehmer zum Spielball werden und die Bodenabfertigung in die Hände eines ausländischen Anbieters gelangt. Seine Aufgabe ist es, hier für Klarheit zu sorgen und sich für eine rechtssichere Lösung für die Beschäftigten einzusetzen!“