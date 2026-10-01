FPÖ – Darmann: „Karner faselt von Kontrolle, während er in Österreich längst die Kontrolle verloren hat!“

Wien (OTS) -

Anlässlich der Einigung der EU-Innenminister auf neue sogenannte Abschiebestimmungen und der Aussagen von ÖVP-Innenminister Karner übte FPÖ-Sicherheitssprecher NAbg. Gernot Darmann deutliche Kritik. Dass Karner nun auf europäischer Ebene von robusten Zurückweisungen spreche und fordere, Europa müsse wieder Herr im eigenen Haus werden, sei für Darmann reiner Hohn.

„Das darf doch wohl nicht wahr sein! Wegen Karner und seiner schwarzen Truppe sind wir in Österreich schon lange nicht mehr Herr im eigenen Haus. Sie haben diese illegale Massenzuwanderung unter dem Deckmantel des Asyls jahrelang forciert und zugelassen. Wenn sich der Innenminister jetzt in Brüssel hinstellt und genau jene Maßnahmen fordert, die er im Inland konsequent blockiert hat, dann ist das ein schwarz auf weiß vorliegendes Schuldeingeständnis für das totale Versagen dieser Regierung“, erklärte Darmann.

Die Freiheitlichen würden seit Jahren eine konsequente Zurückweisung an den Grenzen fordern, da es sich bei den Ankommenden offenkundig nicht um Schutzsuchende handle, betonte der FPÖ-Sicherheitssprecher. Vielmehr gehe es um Sozial-, Gesundheits- und Wirtschaftsmigranten, die tausende Kilometer durch unzählige sichere Drittstaaten reisen würden, um in das österreichische Sozialsystem einzuwandern. Die ÖVP habe hier jahrelang nur PR-Schmähs geliefert, während die Asylzahlen im Inland explodierten.

„Wäre es diesen Menschen tatsächlich nur um Schutz auf Zeit gegangen, hätten sie im ersten sicheren Land Halt gemacht. Ein Vorgehen nach dem freiheitlichen Plan hätte unserer Heimat hunderttausende Illegale und die damit verbundenen katastrophalen Auswirkungen auf unsere Sicherheit und unseren Wohlstand erspart. Die ÖVP hat Österreich sehenden Auges der Asylindustrie und dem Chaos ausgeliefert“, so Darmann weiter.

Abschließend bekräftigte der freiheitliche Sicherheitssprecher die Notwendigkeit einer echten migrationspolitischen Wende, die weit über die diskutierten EU-Zentren hinausgehe. „Wir brauchen keine Placebo-Zentren, sondern eine 'Festung Österreich'. Und es stellt sich am Ende des Tages nur eine einzige logische Frage: Was ist das Gegenteil dieser politisch gewollten, illegalen Massenmigration? Die Antwort lautet ganz klar: Richtige und legale Remigration! Nur so können wir den Schaden, den diese Dilettanten angerichtet haben, wieder reparieren“, forderte Darmann.