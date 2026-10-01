Linz (OTS) -

Die statt der Invaliditäts- und Berufsunfähigkeitspension eingeführten Maßnahmen zur Rehabilitation und Umschulung sollten vorübergehend und dauerhaft gemindert arbeitsfähigen Personen den Wiedereinstieg in die Arbeitswelt erleichtern. Die Praxis zeigt jedoch: Die erhofften Erfolge blieben aus. Bei einer

Pressekonferenz

am Mittwoch, 7. Oktober 2026 um 10 Uhr

in der Arbeiterkammer Linz, Volksgartenstraße 40, 4020 Linz, Seminarraum 3, 5. Stock, präsentieren wir Ihnen unter dem Titel

Prinzip „Reha vor Pension Neu“:

AK kritisiert unerfüllte Erwartungen und zeigt Alternativen auf

Ergebnisse aus einer rechtswissenschaftlichen Analyse des Status Quo und daraus abgeleitete Maßnahmen für ein funktionierendes und zukunftsorientiertes System.

Als Gesprächspartner:innen stehen Ihnen AK-Präsident Andreas Stangl und Univ.-Prof. in Mag. a Dr. in Barbara Kammler , Autorin der Analyse und Vorständin des Instituts für Arbeitsrecht und Sozialrecht an der Johannes Kepler Universität Linz, zur Verfügung.

Prinzip „Reha vor Pension Neu“: AK kritisiert unerfüllte Erwartungen und zeigt Alternativen auf

Seminarraum 3, 5. Stock

Datum: 07.10.2026, 10:00 Uhr

Art: Pressetermine

Ort: Arbeiterkammer Linz

Volksgartenstraße 40

4020 Linz

Österreich