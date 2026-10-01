- 01.10.2026, 14:06:32
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- OTS0177
Prinzip „Reha vor Pension Neu“: AK kritisiert unerfüllte Erwartungen und zeigt Alternativen auf
Pressekonferenz
Die statt der Invaliditäts- und Berufsunfähigkeitspension eingeführten Maßnahmen zur Rehabilitation und Umschulung sollten vorübergehend und dauerhaft gemindert arbeitsfähigen Personen den Wiedereinstieg in die Arbeitswelt erleichtern. Die Praxis zeigt jedoch: Die erhofften Erfolge blieben aus. Bei einer
Pressekonferenz
am Mittwoch, 7. Oktober 2026 um 10 Uhr
in der Arbeiterkammer Linz, Volksgartenstraße 40, 4020 Linz, Seminarraum 3, 5. Stock, präsentieren wir Ihnen unter dem Titel
Prinzip „Reha vor Pension Neu“:
AK kritisiert unerfüllte Erwartungen und zeigt Alternativen auf
Ergebnisse aus einer rechtswissenschaftlichen Analyse des Status Quo und daraus abgeleitete Maßnahmen für ein funktionierendes und zukunftsorientiertes System.
Als Gesprächspartner:innen stehen Ihnen AK-Präsident Andreas Stangl und Univ.-Prof.in Mag.a Dr.in Barbara Kammler, Autorin der Analyse und Vorständin des Instituts für Arbeitsrecht und Sozialrecht an der Johannes Kepler Universität Linz, zur Verfügung.
Prinzip „Reha vor Pension Neu“: AK kritisiert unerfüllte Erwartungen und zeigt Alternativen auf
Seminarraum 3, 5. Stock
Datum: 07.10.2026, 10:00 Uhr
Art: Pressetermine
Ort: Arbeiterkammer Linz
Volksgartenstraße 40
4020 Linz
Österreich
Rückfragen & Kontakt
Arbeiterkammer Oberösterreich
Bianca Karr-Sajtarevic, MSc
Telefon: +43 (0)50/6906-2174
E-Mail: [email protected]
Website: https://ooe.arbeiterkammer.at/
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