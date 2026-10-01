Korosec: „Frauenpensionsalter steigt – Jobchancen müssen mitsteigen“

Wien (OTS) -

„Die aktuellen Arbeitsmarktzahlen zeigen eine klare Schieflage: Während die Arbeitslosigkeit bei Männern um 0,6 Prozent zurückgeht, steigt sie bei Frauen um 6 Prozent. Gleichzeitig sind ältere Arbeitssuchende besonders lange ohne Beschäftigung. Wenn Menschen ab 55 nach einem Jobverlust oft monatelang – bis zu einem Jahr - keine neue Stelle finden, ist das ein ernstes Warnsignal“, so Seniorenbundpräsidentin Ingrid Korosec.

„Wir sehen, dass gleichzeitig mit dem Anstieg des Frauenpensionsalters, die Chancen älterer Frauen am Arbeitsmarkt sinken. Das müssen wir dringend ändern und vom „Berichts-Modus“ zum „Tun-Modus“ übergehen“, appelliert Korosec.

Besonders kritisch sei laut Korosec, dass Frauen ab 55 zunehmend bei Bewerbungen aussortiert werden: „Altersdiskriminierung im Bewerbungsprozess dürfen wir als Gesellschaft nicht hinnehmen.“

Korosec fordert daher einen klaren Schwerpunkt auf ältere Frauen: „Wir brauchen altersgerechte Arbeitsplätze, flexible Arbeitszeitmodelle, gezielte Weiterbildung und bessere Unterstützung beim Wiedereinstieg. Unternehmen und Arbeitsmarktpolitik müssen sicherstellen, dass Frauen nicht kurz vor dem Pensionsantritt aus dem Erwerbsleben gedrängt werden.“

Vor allem die Unternehmen seien gefordert, Erfahrung stärker wertzuschätzen. „Ältere Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen bringen Fachwissen, Verlässlichkeit und Lebenserfahrung mit. Abgesehen von der gesellschaftspolitischen Bedeutung, kann es sich Österreich angesichts des Arbeits- und Fachkräftemangels nicht leisten, dieses Potenzial ungenutzt zu lassen.“

Korosec appelliert abschließend an die Wirtschaft: „Wenn Frauen länger arbeiten müssen, muss man ihnen auch länger Arbeit geben.“