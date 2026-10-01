Hilfswerk trauert um Andrea Kdolsky

Wien (OTS) -

„Das Ableben von Andrea Kdolsky erfüllt die Hilfswerk-Familie mit großer Trauer“, sagt Othmar Karas, Präsident des Hilfswerk Österreich. Von 2007 bis 2009 war Kdolsky Gesundheitsministerin und sei den gemeinnützigen Organisationen im Gesundheits-, Pflege und Sozialbereich stets als wertschätzende und zugewandte Gesprächspartnerin gegenübergetreten. In ihren Tätigkeiten als Ärztin, Personalvertreterin und Managerin in unterschiedlichen Bereichen der Gesundheitsverwaltung sei sie als dynamische und engagierte Persönlichkeit und Führungskraft bekannt gewesen. Ihr Umgang mit ihrer schweren Krebserkrankung habe wohl vielen Menschen in ähnlicher Situation geholfen, weil sie als prominente Betroffene einen erheblichen Beitrag geleistet habe, der Tabuisierung Krankheit entgegenzutreten, so der Hilfswerk-Präsident.

Othmar Karas: „Andrea Kdolsky war eine unerschrockene, mutige und ehrliche Kämpferin bis zuletzt. Ich durfte auch ihre Treue, Herzlichkeit, Unterstützung – persönlich, politisch und in der Sache – erleben. Andrea, du wirst uns wahrlich fehlen. Danke für alles!“

Über das Hilfswerk Österreich

Das Hilfswerk Österreich ist mit seinen Landes- und Teilverbänden einer der größten gemeinnützigen Anbieter gesundheitlicher, sozialer und familiärer Dienste in Österreich. Als Arbeitgeber von rund 7.000 Pflegefachkräften und Betreuungskräften pflegt und betreut das Hilfswerk laufend mehr als 31.000 ältere und chronisch kranke Menschen. Damit ist das Hilfswerk in Österreich die Nr. 1 in der Pflege zu Hause. Zudem ist das Hilfswerk als Träger stationärer Einrichtungen für zwanzig Seniorenpensionen/-heime, 21 geriatrische Tages(struktur)zentren sowie 82 Einrichtungen des Betreuten Wohnens zuständig.

Im elementarpädagogischen und außerschulischen Bereich betreuen rund 2.400 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Hilfswerks ca. 20.500 Kinder und Jugendliche in mehr als 500 Einrichtungen.

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