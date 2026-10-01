Wien (OTS) -

Gemeindepaket im Rahmen der Reformpartnerschaft auf den Weg gebracht

Die Staatssekretäre Alexander Pröll, Jörg Leichtfried und Sepp Schellhorn sowie Gemeindebundpräsident Johannes Pressl zeigen sich erfreut darüber, dass die Reformpartnerschaft „Gruppe Verfassung und Verwaltung“ ein Paket auf den Weg gebracht hat, das einen besonderen Fokus auf die Gemeindeebene legt. Damit sollen Verwaltungswege für die Bürgerinnen und Bürger einfacher und die tägliche Arbeit in den Gemeinden effizienter und somit erleichtert werden.

Staatssekretär Alexander Pröll:

„Unsere Gemeinden sind das Rückgrat unseres Landes. Die Bürgermeisterinnen und Bürgermeister sowie die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den Gemeindeämtern leisten Tag für Tag großartige Arbeit, oft weit über das Selbstverständliche hinaus. Sie verdienen die beste Unterstützung. Deshalb machen wir Verwaltung digital, schnell und bürgernah: Was der Staat schon weiß, muss niemand mehr doppelt angeben. So schaffen wir Entlastung für die Menschen und mehr Freiraum für jene, die unsere Gemeinden am Laufen halten.“

Staatssekretär Jörg Leichtfried:

„Mit dem Paket haben wir einen wichtigen Schritt für eine moderne Verwaltung gesetzt: schnellere Verfahren, weniger Bürokratie und eine bessere Zusammenarbeit zwischen Bund, Ländern und Gemeinden. Das schafft mehr Spielraum für jene, die tagtäglich vor Ort in den Gemeinden für die Menschen arbeiten.“

Staatssekretär Sepp Schellhorn:

„Wenn wir einen schnelleren, schlankeren und schlaueren Staat wollen, müssen wir bei den Gemeinden beginnen. Hier spüren die Menschen am direktesten, wenn Behördenwege leichter und effizienter werden. Wir sparen den Bürgerinnen und Bürgern Zeit und Geld und schaffen gleichzeitig in der Verwaltung mehr Spielraum, damit wieder mehr Zeit für die wichtigen Aufgaben in der Gemeinde bleibt, wie zum Beispiel Schule, Kindergarten und Nahversorgung.“

Gemeindebund-Präsident Johannes Pressl:

„Dieses Paket stärkt die Zusammenarbeit, ohne die Selbstständigkeit der Gemeinden infrage zu stellen. Gerade bei der Digitalisierung gilt: Nicht jede Gemeinde muss jede Lösung allein entwickeln, aber jede Gemeinde muss sie für die Menschen vor Ort nutzen können. Die gemeinsame Gemeindedatenplattform, einheitliche Schnittstellen und das Once-Only-Prinzip sorgen dafür, dass Daten laufen und nicht die Menschen. Gleichzeitig muss die Datenhoheit bei den Gemeinden bleiben. Digitalisierung ist kein Gegenentwurf zu Nähe: Die Technik soll im Hintergrund arbeiten, damit im Gemeindeamt mehr Zeit für die Menschen bleibt. So bleibt die eigene Gemeinde auch in einer digitalen Welt handlungsfähig, persönlich und nah.“

Die von der Reformpartnerschaft ausgearbeiteten Punkte im Rahmen dieses Gemeindepakets stellen sich wie folgt dar: