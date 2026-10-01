  • 01.10.2026, 10:55:03
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Schallmeiner/Grüne: Kdolsky war eine mutige Stimme für Veränderung und Menschlichkeit

Mit großer Trauer nehmen die Grünen Abschied von Andrea Kdolsky

Wien (OTS) - 

„Als Ärztin, ehemalige Gesundheitsministerin und engagierte Gesundheitspolitikerin hat Andrea Kdolsky das österreichische Gesundheitswesen über viele Jahre mitgeprägt. Ihr Einsatz galt einer Versorgung, welche die Menschen und ihre Bedürfnisse in den Mittelpunkt stellt. Ihrer Familie, ihren Freundinnen und Freunden und allen, die ihr nahestanden, sprechen wir unser aufrichtiges Beileid und tiefes Mitgefühl aus“, so Ralph Schallmeiner, Gesundheitssprecher der Grünen.

„Andrea Kdolsky war eine unermüdliche Kämpferin für Reformen im Gesundheitswesen. Sie hinterfragte verkrustete Strukturen, benannte Missstände und scheute auch unbequeme Debatten nicht. Ihre fachliche Kompetenz und ihre Bereitschaft, für Veränderungen einzustehen, zeichneten sie als Gesundheitsministerin ebenso aus, wie ihr späteres Wirken. Dieser Einsatz verdient Anerkennung und Respekt über Parteigrenzen hinweg“, betont Schallmeiner.

Besonders in Erinnerung bleibt ihr Mut, offen über ihre Krebserkrankung und ihre Erfahrungen als Patientin zu sprechen. „Sie gab der Krankheit eine persönliche Stimme und machte damit vielen anderen Betroffenen und ihren Angehörigen Hoffnung und Mut. Dass sie auch in einer für sie selbst schweren Zeit anderen Menschen zur Seite stand, zeugt von großer Menschlichkeit. Wir werden Andrea Kdolsky ein ehrendes Andenken bewahren“, hält Schallmeiner fest.

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