Wien (OTS) -

100 Jahre nach dem ersten Paneuropa Kongress, der von 3. bis 6. Oktober 1926 auf Einladung des Paneuropa Gründers Richard Coudenhove-Kalergi in Wien stattfand, lädt die Paneuropabewegung Österreich zum Paneuropa Kongress 2026: 1. bis 4. Oktober.

Der Kongress steht unter dem Generalthema: Für ein starkes Europa!

Der Kongress startet am Donnerstag 1. Oktober mit einer Veranstaltung für die paneuropäische Jugend, gefolgt von einer Festveranstaltung am Freitag und Expertendiskussionen am Samstag. Auf der Konferenz werden wir die EU-Erweiterung, Sicherheit und Außenpolitik sowie die zukünftigen Beziehungen Europas zum russischen Kolonialreich diskutieren.

Als Redner bei der Festveranstaltung am Freitag und den Panels am Samstag konnten wir gewinnen:

Vjosa Osmani-Sadriu, frühere Präsidentin der Republik Kosovo, Trägerin des Europapreises Coudenhove-Kalergi

Szymon Hol̸ownia, stellvertretender Parlamentspräsident Polen

Vitalii Klitschko, Bürgermeister von Kyiv, Präsident der Vereinigung der ukrainischen Städte (online)

Johannes Hahn, Präsident des Generalrats der Österreichischen Nationalbank

Pavo Barisic, Präsident der Paneuropa-Union

Karl von Habsburg, Ehrenpräsident der Paneuropabewegung Österreich

Dominik Oberhofer, Abgeordneter zum Nationalrat, Mitglied im Präsidium der Paneuropabewegung Österreich

Anna Stürgkh, Mitglied im Europäischen Parlament

Roman Pable, Kabinettchef im Österreichischen Außenministerium

Walburga Habsburg-Douglas, Vizepräsidentin der Paneuropa-Union

David Dondua, EU Awareness Centre, Georgien, Wien

Juraj Mesik, politischer Analyst, Slowakei

Oleksandr Aliksiychuk, Abgeordneter zum Ukrainischen Parlament

Tigran Khzmalyan, Paneuropa Armenia

Andrej Lepavcov, Präsident Paneuropa Mazedonien

Oleg Magaletsky, Gründer des Free Nations Forum, Paneuropa Ukraine

Anna Pattermann, Unlimited Democracy, Wien

Genc Pollo, Präsident Paneuropa Albanien

Zum Kongress wurde eine „Wiener Erklärung für ein starkes Europa“ verabschiedet, in der insbesondere die geopolitische Dimension der europäischen Einigung angesprochen wird und ein Programm dafür formuliert wurde. Die Wiener Erklärung wird gerne zugeschickt.



