- 01.10.2026, 10:53:02
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Für ein starkes Europa
Paneuropa Kongress in Wien
100 Jahre nach dem ersten Paneuropa Kongress, der von 3. bis 6. Oktober 1926 auf Einladung des Paneuropa Gründers Richard Coudenhove-Kalergi in Wien stattfand, lädt die Paneuropabewegung Österreich zum Paneuropa Kongress 2026: 1. bis 4. Oktober.
Der Kongress steht unter dem Generalthema: Für ein starkes Europa!
Der Kongress startet am Donnerstag 1. Oktober mit einer Veranstaltung für die paneuropäische Jugend, gefolgt von einer Festveranstaltung am Freitag und Expertendiskussionen am Samstag. Auf der Konferenz werden wir die EU-Erweiterung, Sicherheit und Außenpolitik sowie die zukünftigen Beziehungen Europas zum russischen Kolonialreich diskutieren.
Als Redner bei der Festveranstaltung am Freitag und den Panels am Samstag konnten wir gewinnen:
Vjosa Osmani-Sadriu, frühere Präsidentin der Republik Kosovo, Trägerin des Europapreises Coudenhove-Kalergi
Szymon Hol̸ownia, stellvertretender Parlamentspräsident Polen
Vitalii Klitschko, Bürgermeister von Kyiv, Präsident der Vereinigung der ukrainischen Städte (online)
Johannes Hahn, Präsident des Generalrats der Österreichischen Nationalbank
Pavo Barisic, Präsident der Paneuropa-Union
Karl von Habsburg, Ehrenpräsident der Paneuropabewegung Österreich
Dominik Oberhofer, Abgeordneter zum Nationalrat, Mitglied im Präsidium der Paneuropabewegung Österreich
Anna Stürgkh, Mitglied im Europäischen Parlament
Roman Pable, Kabinettchef im Österreichischen Außenministerium
Walburga Habsburg-Douglas, Vizepräsidentin der Paneuropa-Union
David Dondua, EU Awareness Centre, Georgien, Wien
Juraj Mesik, politischer Analyst, Slowakei
Oleksandr Aliksiychuk, Abgeordneter zum Ukrainischen Parlament
Tigran Khzmalyan, Paneuropa Armenia
Andrej Lepavcov, Präsident Paneuropa Mazedonien
Oleg Magaletsky, Gründer des Free Nations Forum, Paneuropa Ukraine
Anna Pattermann, Unlimited Democracy, Wien
Genc Pollo, Präsident Paneuropa Albanien
Zum Kongress wurde eine „Wiener Erklärung für ein starkes Europa“ verabschiedet, in der insbesondere die geopolitische Dimension der europäischen Einigung angesprochen wird und ein Programm dafür formuliert wurde. Die Wiener Erklärung wird gerne zugeschickt.
Rückfragen & Kontakt
Paneuropabewegung
rainhard Kloucek
Telefon: +43 676 4060955
E-Mail: [email protected]
Website: https://www.paneuropa.at
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