Exzellente Forschung zu erneuerbarem Wasserstoff: Marie Skłodowska-Curie Postdoctoral Fellowship an der FH Technikum Wien

Wien (OTS) -

Mit 1. September hat Gerrit Ter Haar im Rahmen des Marie Skl̸odowska-Curie Postdoctoral Fellowships (MSCA PF) seine Arbeit an der FH Technikum Wien aufgenommen. Nicht nur ist das Forschungsvorhaben rund um die nachhaltige Nutzung von grünem Wasserstoff beachtenswert. Die Bewilligung des Fellowships, einem renommierten Programm der Europäischen Union, stellt auch einen Meilenstein für die Forschung an österreichischen Fachhochschulen dar: Zum ersten Mal seit zwölf Jahren gibt es ein entsprechendes Fellowship an einer heimischen Fachhochschule. Im gesamten Zeitraum von 2015 bis einschließlich 2026 wurden lediglich vier Fellowships an Schweizer und sieben an deutschen Fachhochschulen vergeben.

Internationale Partnerschaft

Gerrit Ter Haar wird für für zwei Jahre als Postdoctoral Fellow an der FHTW im Kompetenzfeld unter der Leitung von Momir Tabaković forschen. Das Fellowship wurde gemeinsam von Momir Tabaković, Albert Benoni, Michael Strähle und dem Fellow entwickelt und eingereicht. Das Projekt wird gemeinsam mit der Stellenbosch University in Südafrika, einer langjährigen Partnerhochschule, durchgeführt und unterstreicht dadurch die internationale Forschungskooperation der FHTW.

Wasserressourcen effizient nutzen

Wasserstoff gilt als zentraler Baustein für die Energiewende und die Klimaneutralität Europas. Die Europäische Union hat sich zum Ziel gesetzt, bis 2030 jährlich zehn Millionen Tonnen erneuerbaren Wasserstoffs zu erzeugen. Gleichzeitig stellt der dafür erforderliche Wasserbedarf eine wachsende Herausforderung dar. Das Projekt entwickelt innovative Ansätze, um Wasserressourcen effizienter zu nutzen und damit die nachhaltige Erzeugung von grünem Wasserstoff zu unterstützen. Damit stärkt die FHTW ihre internationale Sichtbarkeit im europäischen Forschungsraum, baut ihre Expertise im Bereich erneuerbarer Energien weiter aus und festigt ihre Rolle als attraktiver Forschungsstandort für exzellente Nachwuchswissenschaftler.

Dieses Projekt wird durch das Forschungs- und Innovationsprogramm „Horizont Europa“ der Europäischen Union im Rahmen der Marie-Skl̸odowska-Curie-Maßnahmen gefördert (Grant Agreement Nr. 101277076)

Über die FH Technikum Wien

Die FH Technikum Wien ist Österreichs Fachhochschule für Technik und Digitalisierung. Seit ihrer Gründung im Jahr 1994 hat sie rund 19.000 Absolvent*innen hervorgebracht. Aktuell werden mehr als 4.700 Studierende, davon über 1.000 Frauen, in 30 Bachelor- und Master-Studiengängen zu Spitzenkräften für die Wirtschaft ausgebildet. Die Studiengänge werden in Tagesform oder Abendform angeboten. Das Studienangebot ist wissenschaftlich fundiert und gleichzeitig praxisnah. Neben einer qualitativ hochwertigen technischen Ausbildung wird auch großer Wert auf wirtschaftliche und persönlichkeitsbildende Fächer gelegt. Sehr gute Kontakte zu und Kooperationen mit Wirtschaft und Industrie eröffnen den Studierenden bzw. Absolvent*innen beste Karrierechancen. Sowohl in der Lehre als auch in der Forschung steht die Verzahnung von Theorie und Praxis an oberster Stelle.

Die FH Technikum Wien ist Netzwerkpartner des FEEI - Fachverband der Elektro- und Elektronikindustrie und Mitglied im Bündnis Nachhaltige Hochschulen.