  • 01.10.2026, 10:29:32
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Wir gratulieren herzlich zur Wiederbestellung!

v.l.n.r. Gudrun Blohberger, Barbara Glück und Jochen Wollner
Wien/Mauthausen (OTS) - 

Die Direktorin der KZ-Gedenkstätte Mauthausen Barbara Glück wurde heute gemeinsam mit dem Kaufmännischen Leiter Jochen Wollner und der Pädagogischen Leiterin Gudrun Blohberger für weitere fünf Jahre bestätigt.

Wir freuen uns über diese Kontinuität und auf das gemeinsame Umsetzen unserer Visionen.

Barbara Glück zur Wiederbestellung: „Wir sind motiviert, engagiert und haben gemeinsam mit unserem großartigen Team noch viel vor. Wir befinden uns gerade in einem spannenden Wandel, in dem wir Gedenken neu definieren, zur Mitsprache und Partizipation einladen und mit der Neugestaltung der KZ-Gedenkstätte Gusen österreichweit das größte Gedenkprojekt umsetzen dürfen. Danke für das in uns gesetzte Vertrauen und für die Unterstützung durch all unsere Wegbegleiter*innen.“

Rückfragen & Kontakt

KZ-Gedenkstätte Mauthausen / Mauthausen Memorial
Mag.a Valerie Seufert
Telefon: 01-376 3000 106
E-Mail: [email protected]

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