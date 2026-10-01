Österreichische Ärztekammer betrauert Tod von Andrea Kdolsky: „Einsatz im Gesundheitswesen auf vielen Ebenen“

Wien (OTS) -

„Es gibt wenige Menschen, die sich auf so vielen Ebenen für das Gesundheitswesen eingesetzt haben wie Andrea Kdolsky“, ist Johannes Steinhart, Präsident der Österreichischen Ärztekammer, zutiefst betroffen über die Nachricht des Todes der ehemaligen Gesundheitsministerin. Die wertschätzende Zusammenarbeit mit Andrea Kdolsky sei ein Beispiel für gelebte Demokratie gewesen: „Wir waren nicht immer einer Meinung, aber wir hatten stets eine gute Gesprächsbasis, die von gegenseitigem Respekt gezeichnet war“, sagt Steinhart. Mit ihrem Tod verliere Österreich eine engagierte Persönlichkeit, die trotz ihrer Krebserkrankung Sprachgewandtheit und pointierte Aussagen nicht missen ließ und gleichzeitig mit ihrem öffentlichen Umgang mit allen Stadien ihrer Krebserkrankung die Menschen zutiefst berührt hat: „Ihr viel zu früher Tod ist ein Verlust für Österreich“, so Steinhart.