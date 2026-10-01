FPÖ – Brückl: „Deutschlehrer ohne Deutschkenntnisse ist endgültige Bankrotterklärung unseres Bildungssystems“

Wien (OTS) -

„Dass ausländische Deutschlehrer ohne ausreichende Kenntnisse der deutschen Sprache in einer NMS in Niederösterreich unterrichten dürfen, kann wohl nur als Scherz gedeutet werden. Oder ist es gar Wiederkehrs verzweifelter Versuch, der heimischen Junglehrer-Flucht entgegenzutreten?“, kommentiert FPÖ Bildungssprecher NAbg. Hermann Brückl entsprechende Berichte entsetzter Eltern betroffener Schüler.

Was ist passiert? Schüler einer NMS im Bezirk Melk bekamen mit Schulbeginn eine neue Deutschlehrerin – ein eben erst selbst der Schulbank entschlüpfter Jungpädagoge bereitet der Nicht-Inländerin die Arbeitsunterlagen vor, im Unterricht kommen indes die gravierenden Deutschmängel der Lehrerin unweigerlich zum Vorschein.

„Es kann zudem nicht sein, dass die Direktorin, die berechtigten Sorgen der Eltern ernst nimmt, sich an eine höhere Stelle wendet und von der zuständigen Bildungsdirektion einfach abgeschasselt wird“, so Brückl weiter. „Unsere Kinder und deren Eltern haben ein Recht auf eine qualitativ hochwertige Bildung und ein Recht, zu erfahren, wie solche Zustände überhaupt möglich sind“, fordert Brückl volle Aufklärung.