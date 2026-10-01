FPÖ – Hauser: „EU-Kommission pumpt 73,7 Millionen Euro in nächste experimentelle mRNA-Impfung“

Wien (OTS) -

„Während die Kommission in einer Antwort auf meine parlamentarische Anfrage das Gesamtrisiko des Bundibugyo-Ebolavirus für die EU selbst als sehr gering einstuft, werden gleichzeitig Millionen Euro der europäischen Steuerzahler für die Entwicklung neuer, experimenteller Impfstoffe bereitgestellt“, kritisiert der freiheitliche EU-Abgeordnete Gerald Hauser (Anfragebeantwortung: https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-10-2026-002409-ASW_DE.pdf

„Besonders brisant: Die Kommission bestätigt, dass im Rahmen von Horizon Europe 73,7 Millionen Euro für CEPI vorgesehen sind. CEPI steht für „Coalition for Epidemic Preparedness Innovations“ (Koalition für Innovationen zur Vorbereitung auf Epidemien) und ist eine internationale öffentlich-private Partnerschaft, die die Entwicklung von Impfstoffen gegen Epidemien und Pandemien finanziert und koordiniert. CEPI wird von Staaten, der Europäischen Kommission, philanthropischen Organisationen und privaten Unternehmen unterstützt. Nach eigenen Angaben hat CEPI seit seiner Gründung 2017 rund 4,2 Milliarden US-Dollar an Beiträgen und Zusagen erhalten. Rund 86 Prozent stammen aus öffentlichen Quellen. Bei den privaten und philanthropischen Geldgebern dominieren zwei Organisationen: Wellcome Trust mit 282 Millionen US-Dollar und die Bill & Melinda Gates Foundation mit 275 Millionen US-Dollar. Zusammen sind das rund 557 Millionen US-Dollar und damit fast der gesamte private und philanthropische Finanzierungsblock von insgesamt 587 Millionen US-Dollar“, führte Hauser aus.

„Was Ebola betrifft, ist Moderna besonders relevant. CEPI hat bereits 2020 die Entwicklung des COVID-19-Impfstoffs von Moderna mitfinanziert. Und jetzt, 2026, ist Moderna erneut Teil des CEPI-Portfolios – diesmal beim Bundibugyo-Ebola-Impfstoff. CEPI hat dafür bis zu 50 Millionen US-Dollar zugesagt“, zitierte der Freiheitliche aus der Anfragebeantwortung.

„Nach den Erfahrungen mit Corona ist es für mich völlig unverständlich, dass wieder Geld der EU-Bürger in die Entwicklung eines Moderna-Impfstoffs fließt. Die COVID-19-Impfstoffe waren eine Enttäuschung. Gleichzeitig hat Moderna mit den COVID-19-Impfstoffen enorme Milliardenumsätze und Gewinne erzielt. Nun werden erneut öffentliche Mittel für die Entwicklung eines Impfstoffs von Moderna bereitgestellt. Das muss jemand den Menschen draußen erklären“, so Hauser.

„Das Geld der EU-Bürger ist kein Selbstbedienungsladen für die Pharmaindustrie! Nach dem Desaster der Corona-Politik brauchen wir keine neuen Blankoschecks, sondern Transparenz, nachvollziehbare wissenschaftliche Evidenz und klare Verantwortung“, verlangte Hauser.