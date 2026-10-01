  • 01.10.2026, 09:26:33
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AVISO: Wiener Gesundheitsförderung – WiG lädt am 20. Oktober zum „Bewegte Apotheke“-Herbstwalk 2026 in den Wasserpark Floridsdorf ein

Gemeinsam aktiv sein und dabei Gesundheit und Wohlbefinden fördern

Beim gemeinsamen Nordic Walken, wie beim Herbstwalk der WiG am 20. Oktober 2026, macht Bewegung in der Gruppe einfach mehr Spaß.
Wien (OTS) - 

Frische Luft, Bewegung und gute Gesellschaft, dazu lädt die Wiener Gesundheitsförderung – WiG im Rahmen des Projekts „Bewegte Apotheke“ am 20. Oktober 2026 zum diesjährigen Herbstwalk in den Wasserpark Floridsdorf ein. Von 14:00 bis 17:00 Uhr sind alle Interessierten herzlich willkommen, gemeinsam einen bewegten Nachmittag an der frischen Luft zu verbringen. Die Teilnehmer*innen können zwischen drei unterschiedlich langen Runden wählen. So kann jede und jeder im eigenen Tempo mitmachen und die Freude an gemeinsamer Bewegung erleben. Die Teilnahme ist kostenlos und benötigt keine Anmeldung.

„Bewegte Apotheke“ Herbstwalk 2026 - erstmals auch mit buntem Rahmenprogramm

Beim „Bewegte Apotheke“-Herbstwalk erwartet die Besucher*innen neben den verschiedenen Walking-Runden erstmals auch ein abwechslungsreiches Rahmenprogramm. Dazu zählen unter anderem Blutdruckmessungen, eine entspannende Qi-Gong-Einheit sowie eine Einführung in das kostenlose digitale Übungsangebot der QR TRAINER:IN der WiG mit Übungen für mehr Stabilität und Sicherheit im Alltag. Bei Kaffee und Kipferl klingt der Nachmittag gemütlich aus. Damit lädt die Veranstaltung über das Bewegungsangebot hinaus auch dazu ein, sich auszutauschen, neue Menschen kennenzulernen und gemeinsam einen aktiven Nachmittag im Grünen zu genießen.

  • Termin: Dienstag, 20. Oktober 2026, 14:00 bis 17:00 Uhr
  • Ort: Wasserpark Floridsdorf, An der Alten Donau, Treffpunkt: neben dem Spielplatz
  • Die Teilnahme ist kostenlos, keine Anmeldung erforderlich. Programm und weitere Informationen auf www.wig.or.at/termine/bewegte-apotheke-herbst-walk-2026

Über das Projekt „Bewegte Apotheke“
Die „Bewegte Apotheke“ ist ein Projekt der Wiener Gesundheitsförderung – WiG und setzt gemeinsam mit Wiener Apotheken ein niederschwelliges Nordic-Walking-Angebot auf Grundlage eines Multiplikator*innen-Konzepts um. Apotheken in Wien bieten wöchentliche Walking-Treffs an, die anfänglich von professionellen Trainer*innen begleitet werden und anschließend von geschulten aktiven Teilnehmer*innen – den sogenannten Multis – weitergeführt werden. Das Projekt wird laufend um weitere Wiener Bezirke und Apotheken ausgebaut. Mittlerweile gibt es das Angebot in 56 Apotheken in 21 Bezirken. Im Zuge der Gesundheitsreform wurde von der Sozialversicherung und der Stadt Wien ein Landesgesundheitsförderungsfonds (LGFF) eingerichtet. Das Projekt „Bewegte Apotheke“ wird daraus finanziert. Alle Informationen zum Projekt und zu den teilnehmenden „Bewegte Apotheken“ unter wig.or.at/bewegteapotheke

Rückfragen & Kontakt

Wiener Gesundheitsförderung - WiG
Mag.a Petra Hafner
Leiterin Öffentlichkeitsarbeit Wiener Gesundheitsförderung - WiG
Telefon: +43 1 4000 76921
E-Mail: [email protected]
www.wig.or.at

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