  • 01.10.2026, 09:26:33
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WB-Graf: Aktivpension ist eine richtige Antwort auf 170.438 offene Stellen

Wirtschaftsbund-Stellenmonitor zeigt: Österreich braucht Leistung und Erfahrung im Erwerbsleben

Wien (OTS) - 

Der aktuelle Wirtschaftsbund-Stellenmonitor weist im September 170.438 offene Stellen in Österreich aus. Für Wirtschaftsbund-Generalsekretärin Tanja Graf zeigt sich damit einmal mehr, wie groß der Bedarf der heimischen Betriebe an Arbeitskräften ist: „Unsere Unternehmen suchen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und wollen Beschäftigung schaffen. Umso wichtiger ist es auch, Menschen, die freiwillig länger arbeiten wollen, die richtigen Anreize dafür zu geben. Mit der nun beschlossenen Aktivpension setzen wir genau hier an.“


Damit wird das Weiterarbeiten nach Erreichen des gesetzlichen Pensionsalters ab 2027 finanziell deutlich attraktiver. Bis zu 1.250 Euro pro Monat beziehungsweise bis zu 15.000 Euro pro Jahr können künftig steuerfrei dazuverdient werden. Die Regelung gilt sowohl für unselbstständig Beschäftigte als auch für Selbstständige. „Wer weiterarbeiten will, soll auch spürbar mehr davon haben. Gerade bei so vielen offenen Stellen können wir es uns nicht leisten, auf Erfahrung, Fachwissen und Leistungsbereitschaft zu verzichten. Die Aktivpension schafft einen echten Anreiz, länger im Erwerbsleben zu bleiben und gleichzeitig mehr vom selbst erwirtschafteten Einkommen zu behalten“, betont Graf.


Für die Betriebe ist das ein wichtiger Schritt im Kampf gegen den Arbeitskräftemangel. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die über Jahrzehnte Erfahrung aufgebaut haben, können ihr Know-how länger einbringen und an jüngere Generationen weitergeben. Gleichzeitig erhalten jene Menschen, die freiwillig weiterarbeiten möchten, einen stärkeren finanziellen Anreiz. „Der Stellenmonitor zeigt Monat für Monat, dass unsere Betriebe Arbeitskräfte suchen. Deshalb müssen wir alle Potenziale am Arbeitsmarkt nutzen und Menschen das Weiterarbeiten erleichtern, wenn sie das wollen. Die Aktivpension ist deshalb ein wichtiger Schritt: Sie hält Erfahrung länger im Arbeitsmarkt, stärkt unsere Betriebe und belohnt persönliche Leistungsbereitschaft“, so Graf abschließend.

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Nadja Jilly, MA
Telefon: +431505479624
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