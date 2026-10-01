Hurra, November: Konzerte, Kabarett, Theater, Kunst und Kultur gibt’s mit der AK Oberösterreich im Kulturmonat zum halben Preis

Linz (OTS) -

Von Musik und Theater bis Kabarett und Museumsbesuch: Im AK-Kulturmonat November können AK-Mitglieder zahlreiche Veranstaltungen zum halben Preis erleben und ausgewählte Museen für nur einen Euro besuchen.

Im November lädt die Arbeiterkammer Oberösterreich ihre Mitglieder ein, Musik, Theater, Kabarett und Kunst zu entdecken und das zu besonders günstigen Konditionen. Im Rahmen des AK-Kulturmonats gibt es Tickets für zahlreiche Veranstaltungen zum halben Preis. In teilnehmenden Museen kostet der Eintritt für AK-Mitglieder im November sogar nur einen Euro. „ Kunst und Kultur sollen für alle erlebbar sein. Deshalb ist es uns als Arbeiterkammer wichtig, möglichst vielen Menschen den Zugang zu kulturellen Angeboten zu ermöglichen “, sagt AK-Präsident Andreas Stangl.

Große Bühnen, starke Stimmen und beste Unterhaltung

Den Auftakt in der AK Linz macht am 4. November Kabarettist Romeo Kaltenbrunner mit seinem Programm „Heimweh“. Am 5. November lädt AK Classics zu einer besonderen musikalischen Reise ins Brucknerhaus Linz: Es spielt das Bruckner Orchester Linz unter der Leitung von Yi-Chen Lin. Als Solistin an der Flöte ist Andrea Dusleag zu erleben. Weitere musikalische Höhepunkte folgen mit Motschka am 11. November und Sari Schorr am 17. November in der AK Linz.

Ein besonderes Highlight ist die Uraufführung des neuen Theaterstücks „Anna erzählt“. Der oberösterreichische Dramatiker Thomas Arzt erzählt darin die wahre Geschichte von Anna Hackl, Zeitzeugin der sogenannten „Mühlviertler Hasenjagd“, in einem eindringlichen Theatermonolog über Mut und Widerstand. Unter der Regie von Heidelinde Leutgöb ist das Stück am 12. November in der AK Linz zum halben Preis zu sehen. Julia Frisch steht auf der Bühne, die Musik kommt von Andreas Huber. Die Produktion entsteht in Kooperation von theater@work und der AK Oberösterreich.

In ganz Oberösterreich: Kulturgenuss zum halben Preis

Im Rahmen des AK-Kulturmonats November übernimmt die AK die Hälfte des Ticketpreises bei zahlreichen Kulturveranstaltungen in ganz Oberösterreich. Mit dabei sind unter anderem der Posthof Linz, der Kultur.Park.Traun, das ABC Ansfelden, die Local-Bühne Freistadt, das Museum Arbeitswelt in Steyr, das GUGG Braunau und das Theater Phönix in Linz. Damit wird der AK-Kulturmonat zu einer Einladung, zu leistbaren Preisen die vielfältige Kulturlandschaft Oberösterreichs zu entdecken.

Ein ganzer Monat voller Kunst und Museen für nur 1 Euro

Auch Museumsfans kommen im November auf ihre Kosten. Mit der AK-Leistungskarte können sie zahlreiche teilnehmende Museen für nur einen Euro Eintritt besuchen. Mit dabei sind unter anderem das Ars Electronica Center, Lentos, Nordico, Schlossmuseum, Francisco Carolinum und OK Linz sowie das Museum Arbeitswelt in Steyr.

November kann mehr als kalt und grau

Ob Konzert, Kabarett, Theater oder Museumsbesuch: Der AK-Kulturmonat lädt dazu ein, sich bewusst Zeit für Kultur zu nehmen, neue Künstler:innen kennenzulernen, Liebgewonnenes wiederzusehen und gemeinsam schöne Momente zu erleben.

Weitere Informationen zum Programm und zu den teilnehmenden Kulturinstitutionen gibt es unter ooe.arbeiterkammer.at/kultur.