Gerstorfer zum Brustkrebsmonat: „Früherkennung darf keine Frage des Alters sein“

Wien (OTS) -

Anlässlich des Brustkrebsmonats Oktober fordert Birgit Gerstorfer, Präsidentin des Pensionistenverbandes Österreichs (PVÖ), ältere Frauen bei Vorsorge, Diagnose und Behandlung stärker in den Blick zu nehmen. „Brustkrebs ist auch im höheren Alter ein zentrales Gesundheitsthema. Ältere Frauen dürfen bei Früherkennung und Versorgung nicht aus dem Blick geraten“, so Gerstorfer. ****

Fast 7.000 Neuerkrankungen

2024 erhielten in Österreich 6.959 Frauen die Diagnose Brustkrebs, 1.755 Frauen starben daran. Mehr als 92.000 Frauen lebten Ende 2024 mit einer Brustkrebsdiagnose. „Diese Zahlen zeigen, wie wichtig Früherkennung ist“, betont Gerstorfer.

Nur 41 Prozent bei der Mammografie

Das Brustkrebs-Früherkennungsprogramm richtet sich vor allem an Frauen zwischen 45 und 74 Jahren. Dennoch nutzen nur rund 41 Prozent die Mammografie zur Früherkennung. Auch Frauen ab 75 Jahren können kostenlos teilnehmen, müssen sich dafür aber aktiv anmelden.

„Wenn nicht einmal jede zweite Frau dieses Angebot nutzt, muss die Information verstärkt und mögliche Hürden gefunden und abgebaut werden. Vorsorge endet nicht mit dem 75. Geburtstag“, fordert Gerstorfer.

79 Prozent früh erkannt

Bei 79 Prozent der im Screening entdeckten Karzinome wurde ein prognostisch günstiges frühes Tumorstadium festgestellt. „Das zeigt: Früherkennung kann entscheidend sein. Deshalb mein Appell: Mammografie nutzen und Veränderungen rasch abklären lassen“, so Gerstorfer.

Versorgung unabhängig vom Alter

„Das Geburtsdatum darf niemals darüber entscheiden, wie ernst Beschwerden genommen oder wie gut Frauen behandelt werden. Jede Frau hat unabhängig vom Alter Anspruch auf sorgfältige Diagnose und bestmögliche Versorgung“, sagt Gerstorfer abschließend.