Daniela Ecker-Stepp übernimmt Geschäftsführung der Wiener Volkshochschulen

Wien (OTS) -

Mit 1. Oktober übernimmt Daniela Ecker-Stepp die Geschäftsführung der Wiener Volkshochschulen. Die ausgewiesene Bildungsexpertin folgt Herbert Schweiger nach, der nach zehn Jahren an der Spitze mit Ende September in den Ruhestand tritt. Ecker-Stepp will auf der erfolgreichen Entwicklung der vergangenen Jahre aufbauen und die Wiener Volkshochschulen als zentrale Bildungs- und Begegnungsorte der Stadt zukunftsorientiert weiterentwickeln.

Daniela Ecker-Stepp: „Seit rund 140 Jahren begleiten die Wiener Volkshochschulen Menschen dabei, sich persönlich zu entwickeln, neue Perspektiven zu gewinnen und Chancen durch Bildung zu nutzen. Dieses starke Fundament ist für uns Auftrag und Ansporn zugleich. Mein Ziel ist es, an die erfolgreiche Geschichte der Wiener Volkshochschulen anzuknüpfen und sie zugleich dort weiterzudenken, wo sich die gesellschaftlichen Anforderungen verändern. Wir wollen Wiener*innen dabei unterstützen, sich in einer immer komplexeren Welt zurechtzufinden, neue Kompetenzen zu erwerben und die Zukunft aktiv mitzugestalten. Dafür bleiben die Wiener Volkshochschulen ein offener Ort für alle Bewohner*innen unserer Stadt“.

Veronica Kaup-Hasler, Stadträtin für Kultur und Wissenschaft gratuliert der neuen Geschäftsführerin: „Die Wiener Volkshochschulen leisten einen unverzichtbaren Beitrag zum Bildungsangebot und damit auch zur Chancengerechtigkeit in unserer Stadt. Mit Daniela Ecker-Stepp übernimmt eine erfahrene Führungspersönlichkeit die Verantwortung, die die Organisation bestens kennt und ihre erfolgreiche Entwicklung fortführen wird. Gleichzeitig möchte ich Herbert Schweiger meinen herzlichen Dank aussprechen. Er hat durch seine engagierte Aufbauarbeit nicht nur das Unternehmen auf solide Beine gestellt, sondern die Volksbildung in Wien gestärkt und damit den Wiener*innen unverzichtbare Räume für Lernen, soziales Miteinander und Partizipation geschaffen.“

Erfahrene Bildungsexpertin an der Spitze

Daniela Ecker-Stepp bringt langjährige Führungs- und Managementerfahrung im Bildungsbereich mit. Seit 2017 verantwortete sie als Bereichsleiterin den Geschäftsbereich Schule der Wiener Volkshochschulen mit Bildungsangeboten für jährlich mehr als 16.000 Schüler*innen. Zuvor war sie hier bereits als pädagogische Leiterin tätig. Seit 2025 hatte sie zudem die interimistische Direktion der VHS Wiener Urania inne und begleitete deren organisatorische Neuausrichtung.

Die studierte Historikerin, Politikwissenschaftlerin sowie Lehrerin für Geschichte und Psychologie/Philosophie steht für eine moderne Volksbildung, die Menschen in allen Lebensphasen unterstützt und gesellschaftliche Teilhabe ermöglicht.

„Rund 2,4 Millionen Teilnahmen in zehn Jahren und Angebote, die im Jahr 2025 rund 9,5 Prozent der Gesamtbevölkerung erreicht haben – der Erfolg der VHS ist beachtlich, aber gewiss kein Selbstläufer. Die Wiener Volkshochschulen haben immer wieder bewiesen, dass sie auf veränderte Rahmenbedingungen passgenaue Antworten finden und Innovationen setzen. Ich bin überzeugt, dass Daniela Ecker-Stepp diesen Weg fortsetzen wird. Mit ihrem strategischen Weitblick, ihrem klaren Fokus und ihrer langjährigen Erfahrung bringt sie beste Voraussetzungen dafür mit.

Mein besonderer Dank gilt Herbert Schweiger. Er hat die Entwicklung der Wiener Volkshochschulen in den vergangenen zehn Jahren maßgeblich geprägt und entscheidend zu ihrem heutigen Erfolgskurs beigetragen. Für die stets vertrauensvolle und konstruktive Zusammenarbeit möchte ich ihm auch persönlich herzlich danken“, sagt Christian Deutsch, Aufsichtsratsvorsitzender der Wiener Volkshochschulen GmbH.

Auf einem starken Fundament die Zukunft gestalten

Als Geschäftsführerin ist es Daniela Ecker-Stepps Ziel, die Tradition der Wiener Volkshochschulen als starke Grundlage zu nutzen und entlang sich wandelnder gesellschaftlicher Herausforderungen und Bildungsbedarfe weiterzuentwickeln. Die VHS soll dabei weiterhin „Bildungsnahversorgerin“ und für alle zugänglicher, zentraler Bildungs- und Begegnungsort bleiben. Besonderes strategisches Augenmerk wird Ecker-Stepp dabei auf Bereiche wie digitale Selbstbestimmung, demokratische Resilienz, lebensphasenorientiertes Lernen, Diversität und Inklusion sowie die Stärkung von Gemeinschaft und Zusammenhalt in den Bezirken legen.

Herbert Schweiger tritt in den Ruhestand

Mit dem Wechsel der Geschäftsführung endet zugleich eine prägende Phase in der Geschichte der Wiener Volkshochschulen. Zehn Jahre lang führte Herbert Schweiger die Organisation durch gesellschaftliche Veränderungen, neue bildungspolitische Herausforderungen und nicht zuletzt die Zeit der Pandemie. Dabei gelang es ihm, interne Entwicklungsprozesse umzusetzen, die Digitalisierung voranzutreiben und wirtschaftliche Stabilität herzustellen. Mit Ende September tritt Schweiger in den Ruhestand.

„Die Wiener Volkshochschulen waren für mich in den vergangenen zehn Jahren weit mehr als ein Arbeitsplatz. Sie waren ein Ort des Gestaltens, der Ideen und vor allem des Miteinanders. Was wir in dieser Zeit erreicht haben, war nur möglich durch die Zusammenarbeit vieler engagierter Menschen, kluger Köpfe und großer Herzen. Ich möchte meinen Wegbegleiter*innen daher meinen aufrichtigen Dank aussprechen – gemeinsam haben wir die Wiener Volkshochschulen nicht nur als Erwachsenenbildungsinstitution weiterentwickelt, sondern auch als einen Ort gestärkt, an dem sich Menschen unabhängig von Herkunft, Alter oder Lebenssituation willkommen fühlen und ihren Platz finden. Umso mehr freut es mich, die Verantwortung nun an Daniela Ecker-Stepp zu übergeben. Sie kennt die Wiener Volkshochschulen bestens, bringt große fachliche Kompetenz, viel Erfahrung und Gestaltungskraft mit und wird die positive Entwicklung der VHS mit neuen Impulsen fortsetzen“, so Herbert Schweiger abschließend.

Pressefotos stehen in Kürze unter www.vhs.at/presse zur Verfügung.