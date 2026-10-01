  • 01.10.2026, 09:13:32
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Korosec zum Tod von Andrea Kdolsky: „Sie war eine außergewöhnliche Frau mit Haltung, Mut und Lebensfreude“

Seniorenbund-Präsidentin Ingrid Korosec würdigt ehemalige Gesundheitsministerin und Ärztin

wien (OTS) - 

„Die Nachricht vom Tod von Andrea Kdolsky macht mich sehr betroffen. Mit ihr verliert Österreich eine engagierte Ärztin und Gesundheitspolitikerin – vor allem aber einen Menschen, der mit seiner Energie, seiner Direktheit und seiner Lebensfreude unverwechselbar war“, reagiert Ingrid Korosec, Präsidentin des Österreichischen Seniorenbundes, auf den Tod von Andrea Kdolsky.

„Andrea Kdolsky war nie eine Frau der leisen Töne. Sie hatte Haltung, sie hatte Humor und sie hatte den Mut, auch schwierige Dinge offen anzusprechen. Gerade in den letzten Jahren hat sie eindrucksvoll gezeigt, was Mut bedeutet. Sie hat ihre schwere Erkrankung nicht versteckt, sondern offen darüber gesprochen und damit anderen Betroffenen Kraft und Zuversicht gegeben, zeigt sich Korosec betroffen.

„Mein tiefes Mitgefühl gilt ihrer Familie, ihren Freunden und allen Menschen, die ihr nahestehen. Andrea Kdolsky wird vielen Menschen in besonderer Erinnerung bleiben, so wie auch mir."

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