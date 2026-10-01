Kompost hat Zukunft – Qualität und Wertschöpfung

Wien (OTS) -

Die österreichische Kompostwirtschaft steht vor wichtigen Veränderungen. Eine neue Kompostverordnung ist in Vorbereitung, der Stand der Technik der Kompostierung wird überarbeitet und auch relevante Normen werden weiterentwickelt. Gleichzeitig rücken die Qualität und die Wertschöpfung von Kompost und daraus hergestellten Produkten zunehmend in den Mittelpunkt.

Der Kompost & Biogas Verband Österreich (KBVÖ) lädt am 11. und 12. November 2026 zum 3. Österreichischen Kompostkongress nach Wieselburg ein. Nach den erfolgreichen Kongressen 2022 und 2024 bietet die Veranstaltung erneut eine Plattform für den Austausch zwischen Kompostwirtschaft, Wissenschaft, Verwaltung, Landwirtschaft und Wirtschaft.

Neue Kompostverordnung im Fokus

Ein zentraler Schwerpunkt des Kongresses sind die aktuellen Entwicklungen rund um die neue österreichische Kompostverordnung.

Die bestehende Kompostverordnung bildet seit mehr als zwei Jahrzehnten eine wesentliche Grundlage für die Herstellung und Qualitätssicherung von Komposten. Nun liegt ein Entwurf für eine neue Verordnung vor, mit der die rechtlichen Rahmenbedingungen an aktuelle Anforderungen angepasst werden sollen. Beim Kongress werden daher der aktuelle Stand und die zu erwartenden Auswirkungen auf die Kompostbranche diskutiert.

Besonders relevant ist die geplante neue rechtliche Einordnung von Komposterden. Unter bestimmten Voraussetzungen sollen diese künftig einen Produktstatus erhalten können. Damit ergeben sich neue Chancen für die Herstellung und Vermarktung von Komposterden und Substraten.

Stand der Technik und Normen werden weiterentwickelt

Parallel zur neuen Kompostverordnung wird auch der Stand der Technik der Kompostierung überarbeitet. Beim Kongress wird über den aktuellen Stand dieser Arbeiten informiert und diskutiert, welche Bedeutung die Weiterentwicklung für die Praxis der Kompostanlagen hat.

Auch die Weiterentwicklung relevanter Normen steht auf der Agenda. Gesetzliche Vorgaben, Stand der Technik und Normung sind eng miteinander verbunden und bilden wesentliche Rahmenbedingungen für die zukünftige Entwicklung der Branche.

Qualität und Wert von Kompost

Neben den rechtlichen Entwicklungen steht die Kompostqualität im Mittelpunkt des Kongresses. Dabei geht es auch um die Qualität der Ausgangsmaterialien und den Umgang mit Störstoffen.

Ein weiterer Schwerpunkt widmet sich der Frage „Was ist Kompost wert?“. Hochwertiger Kompost führt organische Substanz und Nährstoffe in den Kreislauf zurück und kann einen wichtigen Beitrag zu Bodenfruchtbarkeit und Ressourcenschonung leisten. Gleichzeitig stellt sich die Frage, wie dieser Wert auch wirtschaftlich stärker sichtbar und nutzbar gemacht werden kann.

Praxisberichte, Technologiepräsentationen und Fachaussteller geben Einblicke in aktuelle Entwicklungen und konkrete Lösungen aus der Branche.

Branchentreffpunkt in Wieselburg

Der Österreichische Kompostkongress verbindet Fachinformation mit dem direkten Austausch zwischen Praxis, Wissenschaft, Verwaltung und Wirtschaft. Eine Abendveranstaltung am ersten Kongresstag sowie eine Betriebsbesichtigung am zweiten Tag bieten zusätzliche Möglichkeiten für Vernetzung und Erfahrungsaustausch.

„Die Kompostwirtschaft steht vor wichtigen Veränderungen. Die neue Kompostverordnung, die Überarbeitung des Standes der Technik und die Weiterentwicklung der Normen werden die Branche beschäftigen. Gleichzeitig wollen wir die Qualität unserer Produkte weiter stärken und den Wert von Kompost sichtbar machen. Der Kompostkongress bietet dafür eine wichtige Plattform zum Austausch zwischen Praxis, Wissenschaft und Verwaltung“ , betont der Kompost & Biogas Verband Österreich.

Der 3. Österreichische Kompostkongress findet am 11. und 12. November 2026 im Francisco Josephinum, Schloss Weinzierl in Wieselburg statt.

3. Österreichischer Kompostkongress

Der Kongress wird vom Kompost und Biogas Verband Österreich veranstaltet. Es gibt auch dieses Jahr interessante Vorträge und Diskussionen zu folgenden Themen: "Was tut sich bei Gesetzen und Normen im Kompostsektor?" "Was bewegt die Branche?" "Was ist Kompost wert?" und "Kompost/Komposterden und Kompostsubstrate/Kultursubstrate - Wo liegt der Unterschied?"

Datum: 11.11.2026, 09:00 Uhr - 12.11.2026, 15:00 Uhr

Art: Konferenzen und Tagungen

Ort: Francisco Josephinum, Schloss Weinzierl

Weinzierl 1

3250 Wieselburg

Österreich

URL: https://www.kompost-biogas.info/oekk/