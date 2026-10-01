Yellow September 2026: Gemeinsam gegen Einsamkeit

Wien (OTS) -

Vom Welttag der Suizidprävention am 10. September bis zum Welttag der psychischen Gesundheit am 10. Oktober macht der Yellow September auf die Bedeutung psychosozialer Gesundheit aufmerksam. Ergotherapie Austria unterstützt den Aktionsmonat und rückt unter dem Motto „Gemeinsam geht mehr!“ den diesjährigen Schwerpunkt Einsamkeit in den Mittelpunkt.

Einsamkeit betrifft Menschen in allen Lebenslagen

Einsamkeit kann Menschen unabhängig von Alter und Lebenssituation betreffen. Sie kann entstehen, wenn unsere sozialen Beziehungen nicht so sind, wie wir uns das wünschen würden. Manchmal fehlt eine Vertrauensperson, Freundschaft oder das Gefühl von Zugehörigkeit oder Teil einer Gemeinschaft zu sein. Sie ist nicht allein eine individuelle Erfahrung, sondern betrifft uns als ganze Gesellschaft: „Entscheidend ist deshalb auch, Bedingungen zu schaffen, die Begegnung, Mitgestaltung und Zugehörigkeit ermöglichen“, erläutert die Präsidentin von Ergotherapie Austria, Marion Hackl.

Ergotherapie stärkt Teilhabe im Alltag

Ergotherapeut*innen betrachten, wie Menschen ihren Alltag gestalten und ob sie an bedeutungsvollen Betätigungen teilhaben können: Im Zusammenhang mit Einsamkeit bedeutet das, gemeinsam zu klären: Welche Aktivitäten sind einer Person wichtig? Wo fehlen Zugänge zu Gemeinschaft, Freizeit oder Mitgestaltung? Welche persönlichen, sozialen oder strukturellen Barrieren erschweren die Teilhabe?. „Ergotherapie setzt an diesen konkreten Alltagssituationen an. Sie unterstützt Menschen dabei, Handlungsmöglichkeiten zu entwickeln, soziale Räume zu erschließen und Aktivitäten wiederaufzunehmen oder neu zu entdecken, die Verbindung und Zugehörigkeit fördern. Denn Zugehörigkeit entsteht nicht nur durch Kontakte, sondern auch dadurch, mitmachen, mitgestalten und etwas bewirken zu können“, erklärt Hackl.

Gemeinsam geht mehr

Ergotherapie Austria ruft dazu auf, Einsamkeit offen anzusprechen, Begegnungen zu ermöglichen und aufeinander zu achten. “Gemeinsam mit vielen Organisationen und Initiativen möchten wir Bewusstsein schaffen, Vorurteile abbauen und zeigen, wie wichtig Fürsorge, Zugehörigkeit und gegenseitige Unterstützung sind. Gemeinsam können wir zu mehr Offenheit, Inklusion und psychosozialer Gesundheit beitragen“, so Hackl abschließend.

Ergotherapie

Ergotherapie ist ein gesetzlich geregelter Gesundheitsberuf und beschäftigt sich mit bedeutungsvollen Betätigungen des täglichen Lebens. Damit gemeint ist all das, was wir alle den ganzen Tag tun - tun wollen, tun müssen oder was von uns erwartet wird. Es geht um Betätigungen aus allen Lebensbereichen, die für uns wichtig sind, unseren Alltag ausmachen und unserem Leben Sinn verleihen. Der Zusammenhang von bedeutungsvollen Betätigungen, Gesundheit und Wohlbefinden steht im Mittelpunkt der Ergotherapie.

Ergotherapie Austria

Ergotherapie Austria ist die berufspolitische Interessensvertretung der Ergotherapeut*innen in Österreich. Der Bundesverband ist ein gemeinnütziger Verein, der es sich zur Aufgabe gemacht hat, die ergotherapeutische Versorgung der Bevölkerung in Österreich, sowie berufs- und bildungspolitische Maßnahmen für seine Mitglieder sicherzustellen. Seit der Gründung im Jahr 1969 hat sich Ergotherapie Austria als Partner im Gesundheitswesen etabliert.