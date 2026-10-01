„Electronics“, „Tamburica“ und viel mehr: Musikpädagogik-Studium an der mdw

Wien (OTS) -

Mit dem Wintersemester 2026 treten auch an der mdw grundlegend überarbeitete Studienpläne für die Lehramtsausbildung Sekundarstufe in Kraft. Zentrale Veränderung ist die bildungspolitisch vorgegebene Verkürzung des Bachelorstudiums von vier auf drei Jahre. Betroffen sind die Unterrichtsfächer Musik (MU, bislang Musikerziehung/ME) sowie Instrumentalmusik und Gesang (IMG, bislang Instrumentalmusikerziehung/IME). Elf neue Schwerpunktfächer, unter anderem „Electronics“ oder „Tamburica“ bieten den Studierenden zusätzliche Möglichkeiten.

Ob als Musiklehrende an Schulen, im Instrumental- und Gesangsunterricht, in der Musik- und Bewegungspädagogik oder in der Musiktherapie: Die mdw – Universität für Musik und darstellende Kunst Wien bietet vielfältige Studienwege für Menschen, die Musik professionell vermitteln und mit ihr gesellschaftliche Verantwortung übernehmen möchten. Kunst, Pädagogik und Wissenschaft bilden dabei die gemeinsame Basis. Musikpädagog_innen vermitteln weit mehr als musikalische Fertigkeiten. Gerade im schulischen Musikunterricht erreichen sie junge Menschen mit ganz unterschiedlichen musikalischen Erfahrungen und Voraussetzungen. Sie eröffnen Zugänge zu Musik, Kreativität und kultureller Teilhabe und begleiten Schüler_innen in ihrer künstlerischen und persönlichen Entwicklung. Damit übernehmen Musikpädagog_innen eine wichtige gesellschaftliche Aufgabe.

Musikunterricht schafft Erfahrungsräume, die über das Singen, Musizieren oder den Erwerb musikalischen Wissens hinausreichen. In der Schule ist Musik eines jener Fächer, in denen junge Menschen besonders unmittelbar gemeinsam gestalten, hören, ausprobieren und ihre eigenen Ausdrucksmöglichkeiten entdecken können. Im gemeinsamen Musizieren lernen sie zuzuhören, aufeinander zu reagieren, eigene Ideen einzubringen und unterschiedliche Perspektiven wahrzunehmen. „Damit musikalische Bildung diese Wirkung entfalten kann, braucht sie hohe Qualität – auch in der Ausbildung jener, die sie vermitteln. Denn Musik findet in der Schule nicht von selbst statt. Sie findet dort statt, wo Lehrpersonen die fachliche Sicherheit haben, um mit Kindern zu singen, zu musizieren und musikalische Prozesse anzuleiten. Fehlt diese Sicherheit, wird Musik schnell zum Randthema“ , erklärt Rektorin Ulrike Sych.

Vielfältige Studienrichtungen – ein gemeinsames Ziel

Die musikpädagogische Ausbildung an der mdw eröffnet unterschiedliche Wege, Musik professionell zu vermitteln und Menschen durch Musik zu begleiten. Das Studienangebot umfasst „Lehramt Musik“, „Lehramt Instrumentalmusik & Gesang“, „Instrumental(Gesangs-)pädagogik“, „Musik- und Bewegungspädagogik/Rhythmik“, „Musiktherapie“ sowie das neue Erweiterungsstudium „Primarstufe“. Letzteres erweitert das musikpädagogische Studienangebot gezielt für den Bereich der Volksschule und qualifiziert Absolvent_innen dafür, das Unterrichtsfach Musik an Volksschulen zu

unterrichten. Die Studienrichtungen setzen unterschiedliche fachliche und berufliche Schwerpunkte und eröffnen vielfältige Tätigkeitsfelder – von Schule und Musikschule über elementare und inklusive musikpädagogische Arbeitsfelder bis hin zu Musik- und Bewegungspädagogik sowie Musiktherapie.

Das Besondere an der mdw: Kunst – Pädagogik – Wissenschaft

Im Zentrum der musikpädagogischen Ausbildung an der mdw steht die Verbindung von Kunst, Pädagogik und Wissenschaft. Eine fundierte künstlerische Ausbildung ist wesentlicher Bestandteil der professionellen Identität zukünftiger Musikpädagog_innen. Studierende entwickeln ihre eigene künstlerische Persönlichkeit und erwerben zugleich die Kompetenz, musikalische Lern- und Gestaltungsprozesse professionell zu initiierenund zu begleiten. Fachdidaktik, wissenschaftliche Reflexion und pädagogische Praxis sind eng mit der künstlerischen Ausbildung verbunden.

Musikpädagog_innen von morgen

Neue bildungspolitische Rahmenbedingungen und soziodemografische Entwicklungen – insbesondere bevorstehende Pensionierungen – lassen in den kommenden Jahren einen steigenden Bedarf an qualifizierten Musiklehrer_innen erwarten. Damit eröffnen sich für junge Menschen, die ihre Begeisterung für Musik mit der professionellen Arbeit mit Kindern, Jugendlichen und Menschen aller Generationen verbinden möchten, attraktive berufliche Perspektiven. Mit „Dein Job: Musik!“ bietet die mdw über das gesamte Studienjahr hinweg eine Reihe von Informationsveranstaltungen an. Sie geben Studieninteressierten Einblicke in die verschiedenen musikpädagogischen Studienrichtungen und Berufsfelder, ermöglichen Begegnungen mit Lehrenden und Studierenden und bieten konkrete Informationen zum Studium und zur Vorbereitung auf die Zulassungsprüfungen.

Die Festwoche der Musikpädagogik (28. November bis 4. Dezember 2026) macht die Bandbreite der unterschiedlichen musikpädagogischen Studienrichtungen zusätzlich hör- und sichtbar. Begegnungen mit Studierenden und Lehrenden, Einblicke in den Unterricht und künstlerische Projekte geben Studieninteressierten die Möglichkeit, Musikpädagogik an der mdw unmittelbar kennenzulernen.

Ausführliche Infos: https://www.mdw.ac.at/stdmp/