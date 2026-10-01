Neues WHO-Kooperationszentrum an der Gesundheit Österreich stärkt Beteiligung im Gesundheitswesen

Wien/Bad Hofgastein (OTS) -

Wie können Menschen stärker an Entscheidungen beteiligt werden, die ihre Gesundheit betreffen? Dieser Frage widmet sich das neue WHO Collaborating Centre for Social Participation in Health and Care an der Gesundheit Österreich (GÖG), dem nationalen Public-Health-Institut. Das im Juni 2026 von der Weltgesundheitsorganisation designierte Kooperationszentrum wurde am Mittwoch beim European Health Forum Gastein offiziell vorgestellt.

„Die Erfahrungen von Patientinnen und Patienten und das Wissen der Bevölkerung sind entscheidend, um das Gesundheitssystem weiterzuentwickeln. Mit dem neuen WHO-Kooperationszentrum wollen wir dazu beitragen, dass diese Perspektiven systematisch in Entscheidungen einfließen“, erklärt Herwig Ostermann, Geschäftsführer der Gesundheit Österreich.

Das Zentrum unterstützt die WHO und ihre Mitgliedstaaten dabei, die Beteiligung von Menschen, Gemeinschaften und Zivilgesellschaft im Gesundheitswesen zu stärken. Im Mittelpunkt stehen der Aufbau von Wissen und Kompetenzen, der internationale Erfahrungsaustausch und gemeinsame Forschung. Geplant sind unter anderem eine Summer School, Webinare und Kooperationen zwischen Ländern.

Angesiedelt ist das Zentrum am Kompetenzzentrum Zukunft Gesundheitsförderung der Gesundheit Österreich. Geleitet wird es von Gerlinde Rohrauer-Näf und Daniela Rojatz.

Drei WHO-Kooperationszentren an der GÖG

Mit dem neuen Zentrum sind nun drei WHO Collaborating Centres an der Gesundheit Österreich angesiedelt. Die beiden weiteren widmen sich der Gesundheitsförderung in Krankenhäusern und Gesundheitseinrichtungen sowie Arzneimittelpreisen, Erstattung und dem leistbaren Zugang zu Medikamenten.

Weitere Informationen: https://goeg.at/WHO_CC_2026