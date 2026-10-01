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REMINDER: Einladung zum Online-Pressegespräch: Von Infekt zu Infekt – wie Impfungen die Krankheitslast im Winter verringern können

Wien (OTS) - 

Im Herbst und Winter zirkulieren oft mehrere Erreger gleichzeitig. Vorbelastete Personen schlittern manchmal von einer schweren Erkrankung zur nächsten, langfristige Folgen nicht ausgeschlossen. Gegen einige dieser Keime kann man sich impfen lassen. Um die Menschen besser vor diesen potenziell folgenreichen Infektionskrankheiten zu schützen, wird das öffentliche Impfprogramm (ÖIP) laufend weiter ausgebaut. Nun gibt es eine erste Analyse, was es dem Gesundheitssystem und der Gesellschaft tatsächlich bringt. Das Pressegespräch am 5. Oktober 2026 gibt einen Überblick über folgende Fragen:

  • Welche Gruppen sind besonders gefährdet, mehrere Infektionen in kurzer Folge durchzumachen?
  • Gegen welche Erkrankungen kann man sich mittlerweile impfen lassen? Und welche sind im öffentlichen Impfprogramm enthalten?
  • Was bringt das ÖIP dem Gesundheitssystem und der Gesellschaft?
  • Was bedeutet das für jede:n einzelne:n: Wer sollte sich wann wogegen impfen lassen?

Datum: 05. Oktober 2026, 09:30 Uhr

Ort: online, Link zum Livestream

Ihre Gesprächspartner in alphabetischer Reihenfolge sind:

Mag.a Renée Gallo-Daniel (Moderation)
Generalsekretärin des Österreichischen Verbandes der Impfstoffhersteller (ÖVIH)

Mag.a Sigrid Haslinger
Präsidentin des ÖVIH

Priv.-Doz.in Mag.a Dr.in Maria Paulke-Korinek, PhD, DTM
Leiterin Abteilung für Impfwesen, Bundesministerium für Arbeit, Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz

MR Dr. Rudolf Schmitzberger
Leiter des Referats für Impfangelegenheiten der Österreichischen Ärztekammer

Prim. Priv.-Doz. Dr. Arschang Valipour
Leiter der Abteilung für Innere Medizin und Pneumologie, Klinik Floridsdorf und Leiter des Karl Landsteiner Instituts für Lungenforschung und pneumologische Onkologie

Wir freuen uns auf Ihre Anmeldung unter [email protected]

Pressegespräch Von Infekt zu Infekt: Wie Impfungen die Krankheitslast im Winter verringern können



Datum: 05.10.2026, 09:30 Uhr


Art: Pressetermine


Ort: Online



URL: https://vimeo.com/event/6205290/922a84f024


 Rückfragen & Kontakt 
Für den Österreichischen Verband der Impfstoffhersteller:
 
 FINE FACTS Health Communication
 Mag.a Sonja Warter, MSc
 Telefon: +43 650 2703929
 E-Mail: [email protected]
 
 Mag.a Uta Müller-Carstanjen
 Telefon: +43 664 515 30 40
 E-Mail: [email protected]
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 [Montag, 05.10.2026, 09:30] 
 Österreichischer Verband der Impfstoffhersteller (ÖVIH) 
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