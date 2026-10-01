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REMINDER: Einladung zum Online-Pressegespräch: Von Infekt zu Infekt – wie Impfungen die Krankheitslast im Winter verringern können
Im Herbst und Winter zirkulieren oft mehrere Erreger gleichzeitig. Vorbelastete Personen schlittern manchmal von einer schweren Erkrankung zur nächsten, langfristige Folgen nicht ausgeschlossen. Gegen einige dieser Keime kann man sich impfen lassen. Um die Menschen besser vor diesen potenziell folgenreichen Infektionskrankheiten zu schützen, wird das öffentliche Impfprogramm (ÖIP) laufend weiter ausgebaut. Nun gibt es eine erste Analyse, was es dem Gesundheitssystem und der Gesellschaft tatsächlich bringt. Das Pressegespräch am 5. Oktober 2026 gibt einen Überblick über folgende Fragen:
- Welche Gruppen sind besonders gefährdet, mehrere Infektionen in kurzer Folge durchzumachen?
- Gegen welche Erkrankungen kann man sich mittlerweile impfen lassen? Und welche sind im öffentlichen Impfprogramm enthalten?
- Was bringt das ÖIP dem Gesundheitssystem und der Gesellschaft?
- Was bedeutet das für jede:n einzelne:n: Wer sollte sich wann wogegen impfen lassen?
Datum: 05. Oktober 2026, 09:30 Uhr
Ort: online, Link zum Livestream
Ihre Gesprächspartner in alphabetischer Reihenfolge sind:
Mag.a Renée Gallo-Daniel (Moderation)
Generalsekretärin des Österreichischen Verbandes der Impfstoffhersteller (ÖVIH)
Mag.a Sigrid Haslinger
Präsidentin des ÖVIH
Priv.-Doz.in Mag.a Dr.in Maria Paulke-Korinek, PhD, DTM
Leiterin Abteilung für Impfwesen, Bundesministerium für Arbeit, Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz
MR Dr. Rudolf Schmitzberger
Leiter des Referats für Impfangelegenheiten der Österreichischen Ärztekammer
Prim. Priv.-Doz. Dr. Arschang Valipour
Leiter der Abteilung für Innere Medizin und Pneumologie, Klinik Floridsdorf und Leiter des Karl Landsteiner Instituts für Lungenforschung und pneumologische Onkologie
Wir freuen uns auf Ihre Anmeldung unter [email protected]
Pressegespräch Von Infekt zu Infekt: Wie Impfungen die Krankheitslast im Winter verringern können
Datum: 05.10.2026, 09:30 Uhr
Art: Pressetermine
Ort: Online
Rückfragen & Kontakt
Für den Österreichischen Verband der Impfstoffhersteller:
FINE FACTS Health Communication
Mag.a Sonja Warter, MSc
Telefon: +43 650 2703929
E-Mail: [email protected]
Mag.a Uta Müller-Carstanjen
Telefon: +43 664 515 30 40
E-Mail: [email protected]
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