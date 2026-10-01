Voglauer: „Verschweigt Minister Totschnig, wie belastet unser Wasser ist?“

Wien (OTS) -

„Das von GLOBAL 2000 ausgearbeitete Dossier spiegelt eine ganze Reihe höchst bedenklicher Vorgänge wider, die dringend nach Aufklärung verlangen. Wir Grüne werden den heutigen Landwirtschaftsausschuss nutzen, um von Minister Totschnig Klarheit und eine Kurskorrektur einzufordern. Er muss erklären, wieso im Grünen Bericht die Belastung des Grundwassers durch TFA nicht einmal erwähnt wird und wann er endlich Maßnahmen setzen will, um eine Gesundheitsgefahr durch TFA im Trinkwasser zu verhindern“, meint Olga Voglauer, Landwirtschaftssprecherin der Grünen.

Die Umweltschutz-NGO übergibt heute im Parlament ein Dossier, das anhand mehrerer Beispiele nachzeichnet, wie der Anstieg und das Ausmaß der Grundwasserbelastung durch die Ewigkeitschemikalie TFA sowie die damit einhergehenden Risiken für Gesundheit und Umwelt gegenüber den Bürger:innen und dem Parlament konsequent verschwiegen, verharmlost oder beschönigt zu werden scheinen.

„Wenn man dieses Dossier aufmerksam liest, zeichnet sich ein erschütterndes Bild ab: Nach außen verschweigt, beschönigt oder verharmlost das Ministerium die steigende TFA-Belastung, obwohl im Ministerium zahlreiche Daten dazu vorliegen. Nicht nur das – bis heute hat Minister Totschnig kein einziges TFA-freisetzendes Pflanzenschutzmittel neu prüfen lassen, wie es etwa Dänemark, Schweden und die Niederlande längst vormachen, und er bremst sogar beim Verbot eines konkreten TFA-freisetzenden Wirkstoffs auf EU-Ebene!“, so Voglauer.

Die Landwirtschaftssprecherin der Grünen fährt fort: „Diese Ewigkeitschemikalien und insbesondere potenziell fruchtbarkeitsschädigende Stoffe wie TFA sind eine tickende Zeitbombe für Gesundheit, Umwelt und unsere Lebensmittelversorgung – darüber ist sich auch die Wissenschaft einig. Dass Pestizide mit diesen Stoffen in immer größerem Ausmaß auf unseren Äckern landen und ins Grundwasser sickern, muss ein Ende haben. Denn TFA lässt sich mit den heute bekannten Methoden so gut wie gar nicht entfernen, weder aus dem Wasser noch aus dem Boden.“

Voglauer fordert den Landwirtschafts- und Umweltminister auf, endlich seinen Job zu machen: „Als zuständiger Minister sollte Norbert Totschnig seine Verantwortung wahrnehmen. Wenn die Messwerte erst einmal gesundheitsgefährdende Höhen erreichen, ist es längst zu spät, denn Ewigkeitschemikalien verschwinden nicht mehr. PFAS-Pestizide sollten schleunigst aus dem Verkehr gezogen werden, und der Pestizideinsatz in einer Anwendungsdatenbank veröffentlicht werden. Wir brauchen engmaschigere Messreihen, um einen Überblick über das gesamte bereits bestehende Ausmaß der TFA-Belastung zu bekommen – und Totschnigs Ministerium hat alle Zahlen zu veröffentlichen!“