Samariterbund trauert um Andrea Kdolsky

Wien (OTS) -

Der Samariterbund nimmt in tiefer Trauer Abschied von Dr.in Andrea Kdolsky, ehemaliger Gesundheitsministerin und Obfrau der Samariterbund-Gruppe Purkersdorf.

„Mit Andrea Kdolsky verlieren wir eine engagierte Persönlichkeit, eine überzeugte Samariterin und einen Menschen mit großem Herzen. Sie hat über Parteigrenzen hinweg stets das Gemeinsame gesucht und Menschlichkeit, Zusammenhalt und konkretes Handeln in den Mittelpunkt gestellt“, erklären Samariterbund-Präsident Franz Schnabl, Bundesgeschäftsführer Reinhard Hundsmüller und der stv. Bundesgeschäftsführer Wolfgang Dihanits.

Mit großem persönlichen Einsatz engagierte sich Andrea Kdolsky für die Samariterbund-Gruppe Purkersdorf und für Menschen, die Unterstützung brauchen. Ihr Wirken und ihre menschliche Art werden in Erinnerung bleiben.

„Die gesamte Samariterbund-Familie trauert um Andrea Kdolsky. Unser tiefes Mitgefühl gilt ihrer Familie, ihren Freund:innen und allen, die ihr nahestanden.“

Wir werden Andrea Kdolsky in dankbarer Erinnerung behalten und ihr ein ehrendes Andenken bewahren.



