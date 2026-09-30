  • 30.09.2026, 20:14:32
  • /
  • OTS0192

Samariterbund trauert um Andrea Kdolsky

Wien (OTS) - 

Der Samariterbund nimmt in tiefer Trauer Abschied von Dr.in Andrea Kdolsky, ehemaliger Gesundheitsministerin und Obfrau der Samariterbund-Gruppe Purkersdorf.

„Mit Andrea Kdolsky verlieren wir eine engagierte Persönlichkeit, eine überzeugte Samariterin und einen Menschen mit großem Herzen. Sie hat über Parteigrenzen hinweg stets das Gemeinsame gesucht und Menschlichkeit, Zusammenhalt und konkretes Handeln in den Mittelpunkt gestellt“, erklären Samariterbund-Präsident Franz Schnabl, Bundesgeschäftsführer Reinhard Hundsmüller und der stv. Bundesgeschäftsführer Wolfgang Dihanits.

Mit großem persönlichen Einsatz engagierte sich Andrea Kdolsky für die Samariterbund-Gruppe Purkersdorf und für Menschen, die Unterstützung brauchen. Ihr Wirken und ihre menschliche Art werden in Erinnerung bleiben.

„Die gesamte Samariterbund-Familie trauert um Andrea Kdolsky. Unser tiefes Mitgefühl gilt ihrer Familie, ihren Freund:innen und allen, die ihr nahestanden.“

Wir werden Andrea Kdolsky in dankbarer Erinnerung behalten und ihr ein ehrendes Andenken bewahren.


Rückfragen & Kontakt

Franziska Springer
Presse und Öffentlichkeitsarbeit
Arbeiter-Samariter-Bund Österreichs
Hollergasse 2-6, 1150 Wien
Mobil +43 664 88 94 88 35
E-Mail [email protected]
www.samariterbund.net

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | ARB

Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel

Arbeiter Samariter Bund Österreichs

Rückfragen & Kontakt

Franziska Springer
Presse und Öffentlichkeitsarbeit
Arbeiter-Samariter-Bund Österreichs
Hollergasse 2-6, 1150 Wien
Mobil +43 664 88 94 88 35
E-Mail [email protected]
www.samariterbund.net

So erreichen Sie uns

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310

APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234

Services

PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen


OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels

Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus

Bleiben Sie informiert

OTS-Mailabo
APA-Blog


Newsletter Abonnieren

Disclaimer

© 1997 - 2025 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright