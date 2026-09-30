  • 30.09.2026, 19:20:32
  • /
  • OTS0188

NEOS: Große Trauer um Andrea Kdolsky

Meinl-Reisinger: „Mit Andrea Kdolsky verlieren wir eine engagierte Gesundheitspolitikerin, die sich mit großer Menschlichkeit für ein besseres Gesundheitswesen eingesetzt hat.“

Wien (OTS) - 

Tief betroffen reagiert NEOS-Parteivorsitzende Beate Meinl-Reisinger auf die Nachricht vom Tod von Andrea Kdolsky.

„Andrea war eine leidenschaftliche Ärztin, eine engagierte Politikerin und eine geschätzte Wegbegleiterin. Sie hat sich für ein Gesundheitswesen eingesetzt, das die Menschen und ihre Bedürfnisse in den Mittelpunkt stellt. Sie hat klare Worte gefunden und sich nie gescheut, auch unbequeme Fragen anzusprechen“, sagt Meinl-Reisinger.

„Ihr unerschütterlicher Optimismus und ihre unendliche Kraft waren für alle, die sie begleiten durften, außergewöhnlich. Mit ihrer Offenheit im Umgang mit ihrer schweren Erkrankung hat Andrea vielen Menschen Mut gemacht und Kraft gegeben. Wir werden sie als warmherzigen, aufrichtigen und lebensfrohen Menschen in Erinnerung behalten. Unsere Gedanken und unser tiefes Mitgefühl gelten ihrer Familie, ihren Freunden und allen, die ihr nahestanden.“

Rückfragen & Kontakt

NEOS - Das Neue Österreich
Presseabteilung
0676/4194951 (bitte nur Anrufe, keine SMS)
[email protected]

(Ausschließlich für Medienanfragen!
Bürger:innenanfragen bitte an [email protected] )

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | NEO

Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel

NEOS - Das Neue Österreich

Rückfragen & Kontakt

NEOS - Das Neue Österreich
Presseabteilung
0676/4194951 (bitte nur Anrufe, keine SMS)
[email protected]

(Ausschließlich für Medienanfragen!
Bürger:innenanfragen bitte an [email protected] )

So erreichen Sie uns

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310

APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234

Services

PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen


OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels

Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus

Bleiben Sie informiert

OTS-Mailabo
APA-Blog


Newsletter Abonnieren

Disclaimer

© 1997 - 2025 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright