NEOS: Große Trauer um Andrea Kdolsky

Wien (OTS) -

Tief betroffen reagiert NEOS-Parteivorsitzende Beate Meinl-Reisinger auf die Nachricht vom Tod von Andrea Kdolsky.

„Andrea war eine leidenschaftliche Ärztin, eine engagierte Politikerin und eine geschätzte Wegbegleiterin. Sie hat sich für ein Gesundheitswesen eingesetzt, das die Menschen und ihre Bedürfnisse in den Mittelpunkt stellt. Sie hat klare Worte gefunden und sich nie gescheut, auch unbequeme Fragen anzusprechen“, sagt Meinl-Reisinger.

„Ihr unerschütterlicher Optimismus und ihre unendliche Kraft waren für alle, die sie begleiten durften, außergewöhnlich. Mit ihrer Offenheit im Umgang mit ihrer schweren Erkrankung hat Andrea vielen Menschen Mut gemacht und Kraft gegeben. Wir werden sie als warmherzigen, aufrichtigen und lebensfrohen Menschen in Erinnerung behalten. Unsere Gedanken und unser tiefes Mitgefühl gelten ihrer Familie, ihren Freunden und allen, die ihr nahestanden.“