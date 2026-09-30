Erinnerung: 72. Österreichischer Gemeindetag in Salzburg

Salzburg (OTS) -

Heimat ist mehr als ein Gefühl. Heimat ist ein Platz. Was Gemeinden für das Leben vor Ort leisten und was sie dafür brauchen, steht in Salzburg im Mittelpunkt: bei der Fachtagung, in Gesprächen mit der Politik und anhand konkreter Beispiele aus den Gemeinden. Bei der begleitenden Kommunalmesse zeigen mehr als 250 Ausstellern Produkte, Dienstleistungen und Lösungen für die kommunale Praxis.

Wir laden Medienvertreterinnen und Medienvertreter herzlich persönlich zu unserem Gemeindetag ein. Eröffnung und Fachtagung am Donnerstag, sowie die Haupttagung am Freitag können Sie auch per Livestream auf www.gemeindetag.at bzw. www.gemeindebund.at verfolgen.

Die wichtigsten Termine:

Eröffnung: Donnerstag, 1. Oktober, 9.00 Uhr, Halle 1. Eröffnung des Gemeindetages und der Kommunalmesse mit Vizekanzler Andreas Babler, Bundesministerin Claudia Bauer, Staatssekretär Alexander Pröll, Gemeindebund-Präsident Johannes Pressl, Gemeindeverbands-Präsident Manfred Sampl und Salzburgs Bürgermeister Bernhard Auinger .

Donnerstag, 1. Oktober, 9.00 Uhr, Halle 1. Eröffnung des Gemeindetages und der Kommunalmesse mit Vizekanzler Bundesministerin Staatssekretär Gemeindebund-Präsident Gemeindeverbands-Präsident und Salzburgs Bürgermeister . Fachtagung: Donnerstag, 1. Oktober, 11.00 Uhr, Halle 1. „Effizienz trifft Nachhaltigkeit: Strategien für resiliente Infrastruktur“.

Donnerstag, 1. Oktober, 11.00 Uhr, Halle 1. „Effizienz trifft Nachhaltigkeit: Strategien für resiliente Infrastruktur“. Platzl-Gespräche: Donnerstag und Freitag, Halle 10. Im direkten Austausch mit den Gemeinden stehen unter anderem Vizekanzler Andreas Babler , Verteidigungsministerin Klaudia Tanner , Bundesministerin Claudia Bauer und Staatssekretär Alexander Pröll .

Donnerstag und Freitag, Halle 10. Im direkten Austausch mit den Gemeinden stehen unter anderem Vizekanzler , Verteidigungsministerin , Bundesministerin und Staatssekretär . Treffpunkt Gemeinde: Donnerstag und Freitag, Halle 10. Beispiele aus der kommunalen Praxis, unter anderem zu Mobilität, Kinderbetreuung, Gesundheit, Wohnen und Digitalisierung.

Donnerstag und Freitag, Halle 10. Beispiele aus der kommunalen Praxis, unter anderem zu Mobilität, Kinderbetreuung, Gesundheit, Wohnen und Digitalisierung. Politische Haupttagung: Freitag, 2. Oktober, 9.30 Uhr, Halle 1, mit unter anderem Bundespräsident Alexander Van der Bellen, Bundeskanzler Christian Stocker, Bundesministerin Klaudia Tanner, Landeshauptfrau Karoline Edtstadler, Gemeindebund-Präsident Johannes Pressl, Gemeindeverbands-Präsident Manfred Sampl und Salzburg-Bürgermeister Bernhard Auinger.

Veranstaltungsort: Messezentrum Salzburg, Am Messezentrum 1, 5020 Salzburg.

Medienakkreditierung und Interviewanfragen: Bitte um Anmeldung unter [email protected]

Weitere Details zum Programm & Livestream auf www.gemeindetag.at