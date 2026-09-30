AMA-Marketing: Erntedank darf nicht beim Dank enden, sondern fängt beim Einkauf an

Wien (OTS) -

„Das Erntedankfest erinnert jedes Jahr daran, dass hinter regional produzierten Lebensmitteln harte Arbeit von Bäuerinnen und Bauern steckt. Doch entscheidend ist, was an den übrigen 364 Tagen passiert. Wenn wir auch in Zukunft Lebensmittel aus der Region in den Regalen wollen, die nach hohen Standards und geprüfter Qualität hergestellt werden, müssen wir uns bewusst dafür entscheiden. Erntedank darf nicht beim Dank enden, sondern fängt beim Einkaufen an”, appelliert AMA Marketing Geschäftsführerin Christina Mutenthaler-Sipek.

Gerade bei der Herkunft lohnt sich laut Mutenthaler-Sipek ein genauer Blick: „Hinweise auf Verpackungen wie ‘hergestellt in Österreich’ oder ‘Qualität aus Österreich’ bedeuten nicht zwingend, dass die landwirtschaftlichen Rohstoffe aus Österreich stammen und die gesamte Produktionskette hier stattgefunden hat. Sicherheit bietet nur unser rot-weiß-rotes AMA-Gütesiegel. Es steht für geprüfte Qualität und Herkunft aus Österreich entlang der gesamten Wertschöpfungskette.”

Laut einer aktuellen YouGov-Erhebung sind für 74 Prozent der Konsumentinnen und Konsumenten Lebensmittel aus Österreich qualitativ am besten. 44 Prozent geben an, Lebensmittel mit dem AMA-Gütesiegel zu bevorzugen.

„Die hohe Wertschätzung für regionale Produkte ist ein starkes Signal. Für unsere Bäuerinnen und Bauern wird das dann wirksam, wenn daraus eine Kaufentscheidung wird. Jeder Griff ins Regal entscheidet mit, welche Produkte nachgeschlichtet und künftig wieder produziert werden”, so Lorenz Mayr, Aufsichtsratsvorsitzender der AMA-Marketing.

„Genau hier setzt die aktuelle Informationskampagne der AMA-Marketing an. Unter dem Motto „Schau drauf beim Einkauf“ soll das AMA-Gütesiegel noch stärker in die konkrete Kaufentscheidung einbezogen werden. Mit einer Bekanntheit von knapp 90 Prozent und einem Vertrauenswert von rund 78 Prozent verfügt das Gütesiegel dafür über eine starke Basis.

Regionale Wertschöpfung und die damit verbunden Arbeitsplätze zu sichern, beginnt beim täglichen Einkauf“, hält AMA-Marketing Geschäftsführerin Mutenthaler-Sipek abschließend fest. (Schluss)